К Дмитрию Борисову
обратилась пожилая женщина из Нижегородской области. Мать-героиня Татьяна
Комиссарова рассказала, что родная дочь пытается оставить ее без крыши над
головой. В студии программы Пусть говорят Первого канала выяснилось, что все
не так однозначно.
К Дмитрию Борисову
обратилась пожилая женщина из Нижегородской области. Мать-героиня Татьяна
Комиссарова рассказала, что родная дочь пытается оставить ее без крыши над
головой. В студии программы "Пусть говорят" Первого канала выяснилось, что все
не так однозначно.
Татьяна Комиссарова поведала,
что всю жизнь посвятила воспитанию пятерых детей:
поставила на ноги троих сыновей и выдала замуж двух дочерей. Двадцать лет назад от государства она получила две квартиры на одной лестничной клетке. До поры до времени квадратных
метров всем хватало, семья жила мирно.
Интересы родительницы и
детей столкнулись после того, как по словам Комиссаровой, она решила купить
одному из сыновей – Игорю – однокомнатную квартиру. Деньги на приобретение жилплощади
она взяла в кредит.
Как только Татьяна оформила
на себя покупку, ее младшая дочь – Оксана Елисеева – попросила продать ей эту
жилплощадь. Комиссарова согласилась, переоформила жилье на наследницу, однако обещанных
денег так и не увидела.
В студии программы "Пусть говорят"
мать-героиня, содрогаясь от рыданий рассказала ведущему Дмитрию Борисову, что
из-за кредита едва сводит концы с концами и не может оплачивать коммунальные
платежи.
"Много ошибок, которые они
мне сделали. Первая ошибка – я сегодня живу без унитаза, с 28 числа у меня
стоит заглушка. Я не пользуюсь ни водой, ни ванной, не стираю белье, потому что
она (Оксана – прим. ред.) не платят полностью за квартиру, которую я
приватизировала", – заливала слезами студию жительница Нижегородской области.
После Комиссарова добавила,
что на квартиру, в которой она сейчас проживает, ее младшая дочь тоже положила
глаз. Якобы Елисеева, ждет не дождется смерти родительницы. "Твое место на
кладбище, на лавочке жди своего часа", – процитировала слова младшей наследницы
Татьяна. Жительница Нижегородской области отметила, что Оксану поддерживает брат
Игорь, на ее же стороне выступают другие дети – Ольга и Андрей.
В сегодняшнем выпуске
ток-шоу появилась и сама Оксана Елисеева. Молодая женщина уверила
присутствующих, что мать ее оговаривает. Ситуация обстоит с точностью до
наоборот.
"Две квартиры – трех и
двухкомнатная – выдавались нам как многодетной семье. Ордер был один на две
квартиры. В 2004 году ордера разделились. В 19-я квартира принадлежала маме,
сестре Ольге и брату Андрею, в 20-й владельцы – мой папа, я и брат Игорь. И она
не говорит, что пятый у нас погиб в 1997 году", – начала повествование молодая
женщина.
По словам Елисеевой, с
момента смерти отца трехкомнатная квартира под номером 20 принадлежит в равных
долях ей и Игорю. На двухкомнатные апартаменты под номером 19, которые принадлежат ее матери, брату и сестре она не претендует. К жилплощади, которую
ее родительница взяла в кредит, она тоже никакого отношения не имеет.
После Оксана выступила со
встречным обвинением в сторону матери. Она заявила, что родительница через суд пытается
выселить ее из дома. Более того, Татьяна обманным путем стала обладательницей
еще одной – третей жилплощади. Якобы многодетная мать обещала ухаживать за
прикованной к постели подругой, свои услуги в качестве сиделки она оценила
дорого – попросила переоформить на нее квартиру больной. Сразу после того, как документы
о дарении были подписаны, Комиссарова забыла о своих обязательствах перед инвалидом.
Также младшая дочь героини сегодняшнего выпускаобъяснила, почему в квартире ее матери нет воды и не работает канализация. "С 2016 года я платила за обе квартиры до октября 2017 года, я узнала, что она подает в суд на меня, мы приостановили оплату. Долг
скопился 43 тысячи за ту квартиру, в которой живет мама и брат", – рассказала
Оксана Елисеева.