К Дмитрию Борисову обратилась пожилая женщина из Нижегородской области. Мать-героиня Татьяна Комиссарова рассказала, что родная дочь пытается оставить ее без крыши над головой. В студии программы Пусть говорят Первого канала выяснилось, что все не так однозначно.

К Дмитрию Борисовуобратилась пожилая женщина из Нижегородской области. Мать-героиня ТатьянаКомиссарова рассказала, что родная дочь пытается оставить ее без крыши надголовой. В студии программы "Пусть говорят" Первого канала выяснилось, что всене так однозначно.Татьяна Комиссарова поведала,что всю жизнь посвятила воспитанию пятерых детей:поставила на ноги троих сыновей и выдала замуж двух дочерей. Двадцать лет назад от государства она получила две квартиры на одной лестничной клетке. До поры до времени квадратныхметров всем хватало, семья жила мирно.Интересы родительницы идетей столкнулись после того, как по словам Комиссаровой, она решила купитьодному из сыновей – Игорю – однокомнатную квартиру. Деньги на приобретение жилплощадиона взяла в кредит.Как только Татьяна оформилана себя покупку, ее младшая дочь – Оксана Елисеева – попросила продать ей этужилплощадь. Комиссарова согласилась, переоформила жилье на наследницу, однако обещанныхденег так и не увидела.В студии программы "Пусть говорят"мать-героиня, содрогаясь от рыданий рассказала ведущему Дмитрию Борисову, чтоиз-за кредита едва сводит концы с концами и не может оплачивать коммунальныеплатежи."Много ошибок, которые онимне сделали. Первая ошибка – я сегодня живу без унитаза, с 28 числа у менястоит заглушка. Я не пользуюсь ни водой, ни ванной, не стираю белье, потому чтоона (Оксана – прим. ред.) не платят полностью за квартиру, которую яприватизировала", – заливала слезами студию жительница Нижегородской области.После Комиссарова добавила,что на квартиру, в которой она сейчас проживает, ее младшая дочь тоже положилаглаз. Якобы Елисеева, ждет не дождется смерти родительницы. "Твое место накладбище, на лавочке жди своего часа", – процитировала слова младшей наследницыТатьяна. Жительница Нижегородской области отметила, что Оксану поддерживает братИгорь, на ее же стороне выступают другие дети – Ольга и Андрей.В сегодняшнем выпускеток-шоу появилась и сама Оксана Елисеева. Молодая женщина уверилаприсутствующих, что мать ее оговаривает. Ситуация обстоит с точностью донаоборот."Две квартиры – трех идвухкомнатная – выдавались нам как многодетной семье. Ордер был один на двеквартиры. В 2004 году ордера разделились. В 19-я квартира принадлежала маме,сестре Ольге и брату Андрею, в 20-й владельцы – мой папа, я и брат Игорь. И онане говорит, что пятый у нас погиб в 1997 году", – начала повествование молодаяженщина.По словам Елисеевой, смомента смерти отца трехкомнатная квартира под номером 20 принадлежит в равныхдолях ей и Игорю. На двухкомнатные апартаменты под номером 19, которые принадлежат ее матери, брату и сестре она не претендует. К жилплощади, которуюее родительница взяла в кредит, она тоже никакого отношения не имеет.После Оксана выступила совстречным обвинением в сторону матери. Она заявила, что родительница через суд пытаетсявыселить ее из дома. Более того, Татьяна обманным путем стала обладательницейеще одной – третей жилплощади. Якобы многодетная мать обещала ухаживать заприкованной к постели подругой, свои услуги в качестве сиделки она оцениладорого – попросила переоформить на нее квартиру больной. Сразу после того, как документыо дарении были подписаны, Комиссарова забыла о своих обязательствах перед инвалидом.Также младшая дочь героини сегодняшнего выпускаобъяснила, почему в квартире ее матери нет воды и не работает канализация. "С 2016 года я платила за обе квартиры до октября 2017 года, я узнала, что она подает в суд на меня, мы приостановили оплату. Долгскопился 43 тысячи за ту квартиру, в которой живет мама и брат", – рассказалаОксана Елисеева.