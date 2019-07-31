В Москву может прийти дым от сибирских лесных пожаров. Это, по мнению синоптиков, произойдет в том случае, если в регион придет антициклон с центром управления циркуляцией, расположенным в низовьях Оби и Иртыша, то есть на севере Западной Сибири.

В Москву может прийти дым от сибирских лесных пожаров. Это, по мнению синоптиков, произойдет в том случае, если в регион придет антициклон с центром управления циркуляцией, расположенным в низовьях Оби и Иртыша, то есть на севере Западной Сибири.Такое уже случалось: в 2016 году в столицу пришел запах гари. Его принес антициклон, оторвавшийся от отрога азорского антициклона и пробравшийся на Полярный Урал, напоминает РИА Новости.В ближайшие 10-12 дней смог вряд ли дойдет до Москвы, однако над столицей может появиться дымка из пирогенных аэрозолей. В циклон, образовавшийся в Сибири, втягиваются пирогенные продукты лесных пожаров. Они долго держатся в воздухе и могут переноситься на тысячи километров. Дым сначала вынесет на Карское и Баренцево моря, а потом северные и северо-восточные потоки, действующие в нижних слоях атмосферы, принесут их снова на материк. Воздух с севера будет поступать в Москву по крайней мере до начала следующей недели, 5 августа.В Сибири горят три миллиона гектаров леса. Наиболее сильно пострадали Иркутская область, Бурятия, Республиках Саха (Якутия) и Красноярский край.