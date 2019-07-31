Комиссия по экологической защите населения Законодательного собрания Петербурга оценила состояние Суздальских озер. Глава комиссия Надежда Тихонова пришла к неутешительным выводам. В результате сброса нечистот экологические нормы превышены в 32 раза.

Комиссия по экологической защите населения Законодательного собрания Петербурга оценила состояние Суздальских озер. Глава комиссия Надежда Тихонова пришла к неутешительным выводам. В результате сброса нечистот экологические нормы превышены в 32 раза.Как информирует ГТРК "Санкт-Петербург", помимо загрязнения, на всех трех озерах отсутствуют оборудованные пляжи, нет дорожек для прогулок. Кроме того, продолжается борьба с нелегальными заборами, которые регулярно пытаются ставить владельцы домов на берегу. Правда, к сегодняшней проверке несколько несанкционированных ограждений было демонтировано.Как посчитали специалисты, привести озёра в порядок может стоить областному бюджету десятки миллионов рублей. Вместе с тем, власти района обещают завершить проект комплексного благоустройства пляжей Верхнего и Среднего Суздальских озёр. Нижнее озеро в планах на следующий год.. Комитет по природопользованию совместно с Петербургским госуниверситетом до конца года намерены провести комплексное обследование всех трёх озёр.