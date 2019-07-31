Экологический совет при челябинском губернаторе начинает свою работу. Об этом сегодня рассказал глава региона, сообщает ГТРК Южный Урал.

Экологический совет при челябинском губернаторе начинает свою работу. Об этом сегодня рассказал глава региона, сообщает ГТРК "Южный Урал".В состав совета войдет 45 человек. К работе пригласят известных ученых, а также промышленников, общественников. Задача организации — контролировать решение экологических проблем, следить за чистотой воздуха. Совет будет заниматься рассмотрением обращений от жителей, знакомиться с предложениями экологов, устраивать публичные обсуждения.Главное — появится трибуна для обсуждения экологических проблем, которые беспокоят современных горожан, сказал Алексей Текслер. Уже есть договоренность с крупными предприятиями области о снижении вредных выбросов. Будет разработан специальный эко-стандарт для уменьшения ущерба, наносимого промышленностью и бизнесом природе.Сегодня необходимо уделять большое внимание поднятию уровня экологической ответственности, прокомментировал создание совета председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов. В течение ближайших двух недель участники совета займутся разработкой механизмов и направлений работы.