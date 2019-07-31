Единая Россия открыла 19 пунктов сбора гуманитарной помощи для пострадавших от паводка в Амурской области. Они организованы на базе общественных приемных премьер-министра, главы партии Дмитрия Медведева. А в Благовещенске сбор помощи происходит в штабе местного отделения Молодой гвардии Единой России.
"Единая Россия" открыла 19 пунктов сбора гуманитарной помощи для пострадавших от паводка в Амурской области. Они организованы на базе общественных приемных премьер-министра, главы партии Дмитрия Медведева. А в Благовещенске сбор помощи происходит в штабе местного отделения "Молодой гвардии Единой России".
По словам секретаря Амурского регионального отделения
"ЕР" Вячеслава Логинова, депутаты от партии на всех уровнях
отслеживают информацию и оказывают помощь местным жителям. "Многие активисты
самостоятельно направили продукты и предметы первой необходимости в пункты
временного размещения граждан", – отметил он.
Ни один пострадавший от паводка не останется без поддержки,
заверил партиец. Члены местного отделения "Единой России" выезжают на
затопленные территории, общаются с людьми, узнают об их нуждах, рассказал
Логинов.
По сообщениям регионального правительства, из зоны паводка
эвакуировано почти 2,4 тысячи человек, из них 753 ребенка. Более 1800 человек
временно остановились у родственников, а 549 получили все необходимое в пунктах
временного размещения.
Пострадавшим нужна питьевая вода в бутылках, обувь, одежда,
предметы быта и личной гигиены, медикаменты. Подробно о работе пунктов сбора
гуманитарной помощи можно узнать по телефону "горячей линии" – +7
(914) 562–24–48.
Активное участие в деятельности гуманитарных штабов
принимает и "Молодая гвардия", началось формирование добровольческих
отрядов для помощи пострадавшим. По словам главы Центрального штаба МГЕР Сергея
Перепелова, молодогвардейцы ведут реестр необходимых вещей для пострадавших,
лично общаются с каждой семьей, которой коснулось горе.
"У беды нет сроков и расписаний, буквально на прошлой
неделе наши добровольцы вернулись из Иркутской области, сейчас мы формируем
отряды из числа активистов Амурской области для работы в гуманитарных штабах",
– рассказал он.
Кроме того, отметил Перепелов, вместе с управлением МЧС
активисты помогут убрать мусор, оставшийся после наводнения. Также
молодогвардейцы поучаствуют в восстановлении населенных пунктов после того, как
критический уровень воды спадет.
В результате паводка в Амурской области пострадали 30
населенных пунктов в 10 муниципальных образованиях. Подтопленными оказались
более 600 частных домов, вода залила 28 автомобильных дорог. Без транспортного
сообщения остаются 15 населенных пунктов, а 12 – без электроснабжения.