Единая Россия открыла 19 пунктов сбора гуманитарной помощи для пострадавших от паводка в Амурской области. Они организованы на базе общественных приемных премьер-министра, главы партии Дмитрия Медведева. А в Благовещенске сбор помощи происходит в штабе местного отделения Молодой гвардии Единой России.

"Единая Россия" открыла 19 пунктов сбора гуманитарной помощи для пострадавших от паводка в Амурской области. Они организованы на базе общественных приемных премьер-министра, главы партии Дмитрия Медведева. А в Благовещенске сбор помощи происходит в штабе местного отделения "Молодой гвардии Единой России".По словам секретаря Амурского регионального отделения"ЕР" Вячеслава Логинова, депутаты от партии на всех уровняхотслеживают информацию и оказывают помощь местным жителям. "Многие активистысамостоятельно направили продукты и предметы первой необходимости в пунктывременного размещения граждан", – отметил он.Ни один пострадавший от паводка не останется без поддержки,заверил партиец. Члены местного отделения "Единой России" выезжают назатопленные территории, общаются с людьми, узнают об их нуждах, рассказалЛогинов.По сообщениям регионального правительства, из зоны паводкаэвакуировано почти 2,4 тысячи человек, из них 753 ребенка. Более 1800 человеквременно остановились у родственников, а 549 получили все необходимое в пунктахвременного размещения.Пострадавшим нужна питьевая вода в бутылках, обувь, одежда,предметы быта и личной гигиены, медикаменты. Подробно о работе пунктов сборагуманитарной помощи можно узнать по телефону "горячей линии" – +7(914) 562–24–48.Активное участие в деятельности гуманитарных штабовпринимает и "Молодая гвардия", началось формирование добровольческихотрядов для помощи пострадавшим. По словам главы Центрального штаба МГЕР СергеяПерепелова, молодогвардейцы ведут реестр необходимых вещей для пострадавших,лично общаются с каждой семьей, которой коснулось горе."У беды нет сроков и расписаний, буквально на прошлойнеделе наши добровольцы вернулись из Иркутской области, сейчас мы формируемотряды из числа активистов Амурской области для работы в гуманитарных штабах",– рассказал он.Кроме того, отметил Перепелов, вместе с управлением МЧСактивисты помогут убрать мусор, оставшийся после наводнения. Такжемолодогвардейцы поучаствуют в восстановлении населенных пунктов после того, каккритический уровень воды спадет.В результате паводка в Амурской области пострадали 30населенных пунктов в 10 муниципальных образованиях. Подтопленными оказалисьболее 600 частных домов, вода залила 28 автомобильных дорог. Без транспортногосообщения остаются 15 населенных пунктов, а 12 – без электроснабжения.