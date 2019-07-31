По подозрению в госизмене Лефортовский суд Москвы арестовал Юрия Ещенко. Как сообщили в пресс-службе суда, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 24 сентября. Материалы дела находятся под грифом секретно.

По подозрению в госизмене Лефортовский суд Москвы арестовал Юрия Ещенко, передает ТАСС. Как сообщили в пресс-службе суда, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 24 сентября. Материалы дела находятся под грифом "секретно".Ещенко мог передавать за границу сведения, составляющие гостайну, или совершать иные действия в пользу иностранного государства, направленные против безопасности России. Наказание по статье "Государственная измена" — лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.Как сообщалось ранее, 25 июня по подозрению в совершении преступления по аналогичной статье был арестован гражданин РФ Сергей Петушков. Он находится в СИЗО до 24 августа 2019 года.4 июля 2019 года задержан гражданин РФ Александр Воробьев, занимающий должность помощника полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе, по подозрению в государственной измене.