Международная федерация футбола (ФИФА) назвала имена претендентов на премию тренер года, которая будет вручена 23 сентября на специально церемонии в оперном театре Ла Скала в Милане.

Международная федерация футбола (ФИФА) назвала имена претендентов на премию тренер года, которая будет вручена 23 сентября на специально церемонии в оперном театре "Ла Скала" в Милане.В список номинантов вошли десять специалистов, из которых пятеро работают с национальными командами – Дидье Дешам (сборная Франции), Джамель Бельмади (сборная Алжира), Фернанду Сантуш (сборная Португалии), Тите (сборная Бразилии) и Рикардо Гарека (сборная Перу).Еще пять человек возглавляют клубы Европы и Южной Америки – Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити"), Юрген Клопп ("Ливерпуль"), Маурисио Почеттино ("Тоттенхэм"), Эрик тен Хааг ("Аякс"), Марсело Гальярдо ("Ривер Плейт").