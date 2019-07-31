В столице показали графические работы всемирно известного художника Луиса Ортега выполненные в различных техниках от привычных резцовых гравюр, до лависов и инкорелей (цветных рельефных гравюр), авторство технологии изготовления которых принадлежит самому мастеру.

В столице показали графические работы всемирно известного художника Луиса Ортега выполненные в различных техниках от привычных резцовых гравюр, до лависов и инкорелей (цветных рельефных гравюр), авторство технологии изготовления которых принадлежит самому мастеру.Экспозиция всего на один день расположившаяся на территории Дома Гоголя на Никитском бульваре, стала не только выставочным пространством, но и лекционным залом, экскурсионной площадкой и местом встречи посетителей с искусствоведами и владельцами художественных произведений.Часть работ, привезённых на выставку, была представлена посетителям в формате презентационного показа, сопровождавшегося профессиональными комментариями. Такая выставочная форма, абсолютно уникальная для столичной публики, была по достоинству оценена посетителями.Работы показанные на выставке, проходившей в рамках фестиваля испанской культуры в Москве были предоставлены Фондом Ортега и сообществом коллекционеров. Многие произведения москвичи и гости города смогли увидеть впервые.Прилетевший в столицу специально для этого события Федерико Ортега — сын художника привёз для показа уникальные графические произведения, многие из которых существуют в единственном экземпляре.Экскурсоводами на выставке выступили сами коллекционеры, предоставившие работы для экспозиции.Ограничение по срокам проведения выставки были трансформированы в её преимущество. Тот факт, что экспозиция существовала всего один день, позволил превратить её в интерактивное действо, полноправными участниками которого стали сами посетители.Расположившись на установленных в зале стульях, они могли не только задать вопросы, касающиеся той или иной гравюры, но и обмениваться мнениями в процессе просмотра художественных произведений, представляемых перед ними в режиме персональной презентации.