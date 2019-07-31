Брюс Уиллис, несмотря на возраст, еще дает фору молодым.
Обнаженный по пояс актер отвлек внимание от своей дочери Таллулы, которая на
снимке позировала в бикини.
Брюс Уиллис, несмотря на возраст, еще дает фору молодым.
Обнаженный по пояс актер отвлек внимание от своей дочери Таллулы, которая на
снимке позировала в бикини.
Дочь Брюса Уиллиса празднует дни рождения друзей и родных
оригинальным способом – Таллула просит именинника ее сфотографировать. На сей
раз праздник отмечала, как предполагают поклонники, ее сестра Скаут.
"Лучший способ поздравить кого-то с днем рождения —
дать ему тебя сфотографировать", – подписала фото девушка. На снимке,
сделанном именинницей, Таллула позирует в бикини, сидя рядом со своим
знаменитым отцом у бассейна. 64-летний Брюс Уиллис в итоге и стал звездой этой
фотографии.
Дочь не особо стеснительна – она часто выкладывает
в Instagram не самые
удачные, с точки зрения других пользователей, фотографии. Хотя этот снимок
собрал урожай восторженных комментариев.
"Такое тело! Блин, это все генетика или пилатес?",
"Боже, просто обожаю вас двоих!", – писали комментаторы. Но все же
больше внимания поклонники уделили . Звезде боевиков просто признавались
в любви, писали, как они обожают актера и мать его дочерей – актрису Деми Мур. Кое-кто заметил, что эта фотография
станет легендой.