Брюс Уиллис, несмотря на возраст, еще дает фору молодым. Обнаженный по пояс актер отвлек внимание от своей дочери Таллулы, которая на снимке позировала в бикини.

Брюс Уиллис, несмотря на возраст, еще дает фору молодым.Обнаженный по пояс актер отвлек внимание от своей дочери Таллулы, которая наснимке позировала в бикини.Дочь Брюса Уиллиса празднует дни рождения друзей и родныхоригинальным способом – Таллула просит именинника ее сфотографировать. На сейраз праздник отмечала, как предполагают поклонники, ее сестра Скаут."Лучший способ поздравить кого-то с днем рождения —дать ему тебя сфотографировать", – подписала фото девушка. На снимке,сделанном именинницей, Таллула позирует в бикини, сидя рядом со своимзнаменитым отцом у бассейна. 64-летний Брюс Уиллис в итоге и стал звездой этойфотографии.Дочь не особо стеснительна – она часто выкладываетв Instagram не самыеудачные, с точки зрения других пользователей, фотографии. Хотя этот снимоксобрал урожай восторженных комментариев."Такое тело! Блин, это все генетика или пилатес?","Боже, просто обожаю вас двоих!", – писали комментаторы. Но все жебольше внимания поклонники уделили . Звезде боевиков просто признавалисьв любви, писали, как они обожают актера и мать его дочерей – актрису Деми Мур. Кое-кто заметил, что эта фотографиястанет легендой.