Гороскоп на август 2019 по просьбе Дни.ру составил астролог, нумеролог Олег Персидский.

Гороскоп на август 2019 по просьбе "Дни.ру" составил.ОвенВ августе у Овнов будеткипеть культурная жизнь. Вы будете с удовольствием ходить на выставки, в кино,посещать различные развлекательные мероприятия. Сейчас хорошийпериод для отпуска, так как работа для вас будет на втором месте. Одиноким представителям знака августпринесет много романтических встреч.В бизнесе Овнов может потянуть наавантюры, но вероятность положительного результата не очень велика. В этоммесяце особенно успешной станет интеллектуальная работа. Тяга к развлечениям можетопустошить ваш кошелек. Рекомендуется обратитьвнимание на здоровье зубов.ТелецМесяц обещает быть гармоничным для Тельцов. Вы будете с удовольствием проводить время с семьей. Часть работы можетвыполняться вами из дома. Вероятны разъезды как по бизнесу, так и по семейнымделам. Также возможна смена места жительства. В августе Тельцы могут ждатьматериальную поддержку от покровителей. Возможны траты на благоустройстводома. Состояние здоровья не внушаетопасений.БлизнецыБлизнецов ждет многопоездок, как с семьей, так и по рабочим вопросам. Вам предстоят новые знакомства, вполне реально найти достойных претендентов на прочнуюромантическую связь. На работе ожидается большой поток информации, переговоры с партнерами имножество документов.В последний месяц лета вероятны проявленияаллергических реакций.РакВ личной жизни Раков наступит улучшение. Ив первую очередь из-за того, что поменяется ваше отношение к ней. У одинокихпредставителей знака ожидается скорее легкий флирт, чем серьезные отношения.В августе повыситсямыслительная активность, из-за чего рабочая рутина может начать напрягать.Некоторые представители знака захотят сменить работу. Сейчас хорошее время дляоткрытия собственного бизнеса, получения дополнительного заработка и началаучебы. Появится много новых контактов.В плане здоровья возможны обостренияхронических заболеваний, поэтому не стоит пренебрегать профилактикой и здоровымобразом жизни.ЛевЛьвы обратят большевнимания на свою внешность, что потребует увеличения расходов. Вам будет подуше легкий флирт. Если вы состоите в отношениях, то держите себя в руках, нестоит провоцировать вторую половинку на ревность.Интуиция Львов поможетразобраться им в любой, даже самой запутанной ситуации. В августе вы можетестать более скрытными и сдержанными в проявлении своих чувств, так что это несамое лучшее время для установления новых контактов.У представителей вашего знака могут быть проблемы с лишнимвесом или пищеварением.ДеваВ августе свободным Девам захочется большевремени проводить в одиночестве, поэтому и романтическиеотношения будут завязываться довольно трудно. У семейных представителей знака возможны ссоры и конфликты в семье. А если еще так совпадет, что и у второй половинки будет эмоционально сложный период, конфликты грозят привести к разрыву. Скорее всего, вы пожалеете обэтом. Поэтому стоит набраться терпения и переждать момент.В августе Девы будут особеннонуждаться в поддержке близких и друзей. Сейчас подходящее время дляоткрытия своего бизнеса или нового направления: вы сможете четко сформулироватьидею и найти спонсоров. Следует обратить вниманиена здоровье сердечно-сосудистой и эндокринной системы.ВесыПостарайтесь уделять время не толькоработе, но и домочадцам, иначе могут возникнуть конфликты на почве недопонимания.В августе вас посетит множествоинтересных идей, которые вполне можно претворить в жизнь и даже найти спонсоровдля этого. Если свое дело уже налажено, то вы четко поймете, что именно нужноделать для его развития. В этом месяце, скорее всего, работа будет стоять напервом месте.Внимание: есть риск заболеть,поэтому не стоит игнорировать тревожные симптомы, чтобы не пропуститьчто-то серьезное.СкорпионСуществует вероятность проблем сродными из-за вашей сильной погруженности в работу, постарайтесь не допуститьэтого. Если вы только начали отношения, это даже может стать причинойразрыва.В августе ум Скорпионов будетнастроен на рабочий лад, вы будете четко понимать возникающие проблемы и быстронаходить пути их преодоления. Вас ждет много контактов и новыхзнакомств, возможны также разъезды и командировки. Если вы получите неожиданноепредложение о смене работы, то лучше на него согласится, переход обещает стать удачным.В августе физическому здоровьюСкорпионов ничего не угрожает, но есть опасность психологических перегрузок.СтрелецАвгуст у Стрельцов – хорошее время дляпутешествий с семьей. Если вы еще в поисках своей половинки, то все равноследует отправиться в отпуск, где очень вероятны отношения с иностранцами,которые могут быть вполне многообещающими.Есть вероятность зарубежных поездок и контактов с иностранцами по работе или учебе.Также возможно поступление денег из-за границы. Что касается здоровья, то Стрельцам следует обратитьвнимание проблемы позвоночника и опорно-двигательного аппарата.КозерогУ одиноких представителей знака будетвыбор, с кем начать отношения в августе, и вы можете обратить внимание наматериальную составляющую этого выбора. Семейных представителей знака ждетгармония в отношениях, сейчас особенно хорошее время для совместного отпуска.В августе у Козерогов появитсяинтерес к каким-то тайным знаниям и эзотерическим наукам. У вас усилится интуиция, которой следует доверять и в плане финансов. Возможно вы захотитепоменять сферу деятельности. В целом финансовое положение улучшитсяне без поддержки партнеров.В этом месяце стоит опасатьсятравм.ВодолейВ любовных отношениях Водолеи будутболее решительны, что поможет вам сделать шаг для перехода на новый уровень. Вавгусте представители этого знака будут более внимательны и общительны, что благоприятным образомскажется на отношениях с партнером. Вы будете легчеидти на контакт и стремиться к новым знакомствам, чем когда-либо. Сейчасблагоприятно выступать на конференциях, проводить переговоры и заключатьсделки. В финансовом плане может появиться необходимость залезть в своинакопления.Обратите особоевнимание на проблемы с кожей и желудком.РыбыПовышенная активность на работе можетнегативным образом сказаться на отношениях в семье. Постарайтесь сдерживатьсвои эмоции, чтобы не произошло серьезного конфликта. Вероятен служебный роман.В последний месяц лета Рыбам рекомендуетсясосредоточиться на работе. Вас ждет много делового общения, звонков, переговорови писем, вероятны командировки. Сейчас хорошее время для повышенияквалификации. Также сейчас возможно продвижение по службе или сменаработодателя. Есть шанс увеличить свой доход.Переутомление и стрессы могутпривести к проблемам со здоровьем, поэтому постарайтесь не перенапрягаться.Особое внимание обратите на систему пищеварения.