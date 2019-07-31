Гороскоп на август 2019 по просьбе Дни.ру составил астролог, нумеролог Олег Персидский.
Гороскоп на август 2019 по просьбе "Дни.ру" составил.
Овен
В августе у Овнов будет
кипеть культурная жизнь. Вы будете с удовольствием ходить на выставки, в кино,
посещать различные развлекательные мероприятия. Сейчас хороший
период для отпуска, так как работа для вас будет на втором месте. Одиноким представителям знака август
принесет много романтических встреч.
В бизнесе Овнов может потянуть на
авантюры, но вероятность положительного результата не очень велика. В этом
месяце особенно успешной станет интеллектуальная работа. Тяга к развлечениям может
опустошить ваш кошелек. Рекомендуется обратить
внимание на здоровье зубов.
Телец
Месяц обещает быть гармоничным для Тельцов. Вы будете с удовольствием проводить время с семьей. Часть работы может
выполняться вами из дома. Вероятны разъезды как по бизнесу, так и по семейным
делам. Также возможна смена места жительства. В августе Тельцы могут ждать
материальную поддержку от покровителей. Возможны траты на благоустройство
дома. Состояние здоровья не внушает
опасений.
Близнецы
Близнецов ждет много
поездок, как с семьей, так и по рабочим вопросам. Вам предстоят новые знакомства, вполне реально найти достойных претендентов на прочную
романтическую связь. На работе ожидается большой поток информации, переговоры с партнерами и
множество документов.
В последний месяц лета вероятны проявления
аллергических реакций.
Рак
В личной жизни Раков наступит улучшение. И
в первую очередь из-за того, что поменяется ваше отношение к ней. У одиноких
представителей знака ожидается скорее легкий флирт, чем серьезные отношения.
В августе повысится
мыслительная активность, из-за чего рабочая рутина может начать напрягать.
Некоторые представители знака захотят сменить работу. Сейчас хорошее время для
открытия собственного бизнеса, получения дополнительного заработка и начала
учебы. Появится много новых контактов.
В плане здоровья возможны обострения
хронических заболеваний, поэтому не стоит пренебрегать профилактикой и здоровым
образом жизни.
Лев
Львы обратят больше
внимания на свою внешность, что потребует увеличения расходов. Вам будет по
душе легкий флирт. Если вы состоите в отношениях, то держите себя в руках, не
стоит провоцировать вторую половинку на ревность.
Интуиция Львов поможет
разобраться им в любой, даже самой запутанной ситуации. В августе вы можете
стать более скрытными и сдержанными в проявлении своих чувств, так что это не
самое лучшее время для установления новых контактов.
У представителей вашего знака могут быть проблемы с лишним
весом или пищеварением.
Дева
В августе свободным Девам захочется больше
времени проводить в одиночестве, поэтому и романтические
отношения будут завязываться довольно трудно. У семейных представителей знака возможны ссоры и конфликты в семье. А если еще так совпадет, что и у второй половинки будет эмоционально сложный период, конфликты грозят привести к разрыву. Скорее всего, вы пожалеете об
этом. Поэтому стоит набраться терпения и переждать момент.
В августе Девы будут особенно
нуждаться в поддержке близких и друзей. Сейчас подходящее время для
открытия своего бизнеса или нового направления: вы сможете четко сформулировать
идею и найти спонсоров. Следует обратить внимание
на здоровье сердечно-сосудистой и эндокринной системы.
Весы
Постарайтесь уделять время не только
работе, но и домочадцам, иначе могут возникнуть конфликты на почве недопонимания.
В августе вас посетит множество
интересных идей, которые вполне можно претворить в жизнь и даже найти спонсоров
для этого. Если свое дело уже налажено, то вы четко поймете, что именно нужно
делать для его развития. В этом месяце, скорее всего, работа будет стоять на
первом месте.
Внимание: есть риск заболеть,
поэтому не стоит игнорировать тревожные симптомы, чтобы не пропустить
что-то серьезное.
Скорпион
Существует вероятность проблем с
родными из-за вашей сильной погруженности в работу, постарайтесь не допустить
этого. Если вы только начали отношения, это даже может стать причиной
разрыва.
В августе ум Скорпионов будет
настроен на рабочий лад, вы будете четко понимать возникающие проблемы и быстро
находить пути их преодоления. Вас ждет много контактов и новых
знакомств, возможны также разъезды и командировки. Если вы получите неожиданное
предложение о смене работы, то лучше на него согласится, переход обещает стать удачным.
В августе физическому здоровью
Скорпионов ничего не угрожает, но есть опасность психологических перегрузок.
Стрелец
Август у Стрельцов – хорошее время для
путешествий с семьей. Если вы еще в поисках своей половинки, то все равно
следует отправиться в отпуск, где очень вероятны отношения с иностранцами,
которые могут быть вполне многообещающими.
Есть вероятность зарубежных поездок и контактов с иностранцами по работе или учебе.
Также возможно поступление денег из-за границы. Что касается здоровья, то Стрельцам следует обратить
внимание проблемы позвоночника и опорно-двигательного аппарата.
Козерог
У одиноких представителей знака будет
выбор, с кем начать отношения в августе, и вы можете обратить внимание на
материальную составляющую этого выбора. Семейных представителей знака ждет
гармония в отношениях, сейчас особенно хорошее время для совместного отпуска.
В августе у Козерогов появится
интерес к каким-то тайным знаниям и эзотерическим наукам. У вас усилится интуиция, которой следует доверять и в плане финансов. Возможно вы захотите
поменять сферу деятельности. В целом финансовое положение улучшится
не без поддержки партнеров.
В этом месяце стоит опасаться
травм.
Водолей
В любовных отношениях Водолеи будут
более решительны, что поможет вам сделать шаг для перехода на новый уровень. В
августе представители этого знака будут более внимательны и общительны, что благоприятным образом
скажется на отношениях с партнером. Вы будете легче
идти на контакт и стремиться к новым знакомствам, чем когда-либо. Сейчас
благоприятно выступать на конференциях, проводить переговоры и заключать
сделки. В финансовом плане может появиться необходимость залезть в свои
накопления.
Обратите особое
внимание на проблемы с кожей и желудком.
Рыбы
Повышенная активность на работе может
негативным образом сказаться на отношениях в семье. Постарайтесь сдерживать
свои эмоции, чтобы не произошло серьезного конфликта. Вероятен служебный роман.
В последний месяц лета Рыбам рекомендуется
сосредоточиться на работе. Вас ждет много делового общения, звонков, переговоров
и писем, вероятны командировки. Сейчас хорошее время для повышения
квалификации. Также сейчас возможно продвижение по службе или смена
работодателя. Есть шанс увеличить свой доход.
Переутомление и стрессы могут
привести к проблемам со здоровьем, поэтому постарайтесь не перенапрягаться.
Особое внимание обратите на систему пищеварения.