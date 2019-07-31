Собственнику был причинен ущерб на 30 тысяч рублей

Собственнику был причинен ущерб на 30 тысяч рублейВ июне этого года сотрудники ГИБДД оставили автомобиль под управлением 47-летнего жителя Гороховецкого района. При осмотре машины инспекторы обратили внимание на колесо от большегруза, находившееся в багажнике. Водитель не смог объяснить, откуда оно.Выяснилось, что некоторое время назад мужчина украл запасное колесо от большегрузного автомобиля, припаркованного на обочине трассы. Собственнику был причинен ущерб на 30 тысяч рублей.В этом же месяце правоохранители поймали еще одного вора.Во время патрулирования инспекторы обратили внимание на мужчину, который катил вдоль дороги колесо от большегруза. Увидев полицейских, он попытался скрыться в лесу, но его поймали.Оба злоумышленника свою вину признали. Уголовные дела переданы в суд, сообщает пресс-служба регионального УМВД.