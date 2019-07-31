Собственнику был причинен ущерб на 30 тысяч рублей
Собственнику был причинен ущерб на 30 тысяч рублей
В июне этого года сотрудники ГИБДД оставили автомобиль под управлением 47-летнего жителя Гороховецкого района. При осмотре машины инспекторы обратили внимание на колесо от большегруза, находившееся в багажнике. Водитель не смог объяснить, откуда оно.
Выяснилось, что некоторое время назад мужчина украл запасное колесо от большегрузного автомобиля, припаркованного на обочине трассы. Собственнику был причинен ущерб на 30 тысяч рублей.
В этом же месяце правоохранители поймали еще одного вора.
Во время патрулирования инспекторы обратили внимание на мужчину, который катил вдоль дороги колесо от большегруза. Увидев полицейских, он попытался скрыться в лесу, но его поймали.
Оба злоумышленника свою вину признали. Уголовные дела переданы в суд, сообщает пресс-служба регионального УМВД.