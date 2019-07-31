Светлана Лобода решила сделать паузу в напряженном графике и расслабиться. Звезда весь день провела у бассейна. Однако поклонникам расслабиться не удалось – они разглядывали спортивное тело певицы, облаченное в мини-бикини.

Светлана Лобода решила сделать паузу в напряженном графике ирасслабиться. Звезда весь день провела у бассейна. Однако поклонникамрасслабиться не удалось – они разглядывали спортивное тело певицы, облаченное вмини-бикини.Длинные ноги и идеальный пресс Светланы Лободы привелипоклонников в восторг. Они наперебой восхищались подтянутой фигурой звезды."Отдыхать весь день и работать всю ночь", – подписалагорячий снимок певица.Артистка задала фанатам непростую задачу. Они пыталисьопределить длину ног артистки. Подсказок Светлана Лобода принципиально недавала. "Ухххх какие ноги Света))", – только и смог написатьфолловер. Его англоязычный коллега сразу перешел к делу: "Какой длины Вашиноги? 115 см?", – поинтересовался поклонник. Некоторые отметили, что ногикажутся еще длиннее из-за того, что певица следует совету дочери и встает наноски для фото."Тропикана женщина, горяча и бешена", – описалодин из фоллолверов словами из песни Меладзе. "Вот я вижуфоточку, а на ней красоточка", "Самая идеальная фигура", "Нунельзя так выглядеть безупречно", -пишут комментаторы.этим летом много путешествует и даетконцерты. В июле певица успела побывать на фестивале "Жара" в Баку, приехатьв Москву буквально на день, чтобы посетить концерт Rammstein – и снова уехатьза границу. Но для прогулок с дочками – 8-летней Евангелиной и годовалойТильдой – время звезда всегда находит.