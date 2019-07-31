Светлана Лобода решила сделать паузу в напряженном графике и
расслабиться. Звезда весь день провела у бассейна. Однако поклонникам
расслабиться не удалось – они разглядывали спортивное тело певицы, облаченное в
мини-бикини.
Светлана Лобода решила сделать паузу в напряженном графике и
расслабиться. Звезда весь день провела у бассейна. Однако поклонникам
расслабиться не удалось – они разглядывали спортивное тело певицы, облаченное в
мини-бикини.
Длинные ноги и идеальный пресс Светланы Лободы привели
поклонников в восторг. Они наперебой восхищались подтянутой фигурой звезды.
"Отдыхать весь день и работать всю ночь", – подписала
горячий снимок певица.
Артистка задала фанатам непростую задачу. Они пытались
определить длину ног артистки. Подсказок Светлана Лобода принципиально не
давала. "Ухххх какие ноги Света))", – только и смог написать
фолловер. Его англоязычный коллега сразу перешел к делу: "Какой длины Ваши
ноги? 115 см?", – поинтересовался поклонник. Некоторые отметили, что ноги
кажутся еще длиннее из-за того, что певица следует совету дочери и встает на
носки для фото.
"Тропикана женщина, горяча и бешена", – описал
один из фоллолверов словами из песни Меладзе. "Вот я вижу
фоточку, а на ней красоточка", "Самая идеальная фигура", "Ну
нельзя так выглядеть безупречно", -
пишут комментаторы.
этим летом много путешествует и дает
концерты. В июле певица успела побывать на фестивале "Жара" в Баку, приехать
в Москву буквально на день, чтобы посетить концерт Rammstein – и снова уехать
за границу. Но для прогулок с дочками – 8-летней Евангелиной и годовалой
Тильдой – время звезда всегда находит.