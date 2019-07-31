Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал принял решение о введении режима ЧС. Об этом сообщает ГТРК Дальневосточная. Соответствующее распоряжение уже подписано. Речь идет о территории Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и 15 районах за исключением Аяно-Майского и Охотского.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал принял решение о введении режима ЧС. Об этом сообщает ГТРК "Дальневосточная". Соответствующее распоряжение уже подписано. Речь идет о территории Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и 15 районах за исключением Аяно-Майского и Охотского.Причиной таких мер стала ситуация с паводком. Дело в том, что по прогнозам специалистов в начале августа вода в Амуре поднимется до шести метров. В этом случае острова, расположенные на левом берегу реки, будут затоплены. Как раз там находятся дачные поселки. Кроме того, подтопление угрожает территориям Хабаровска и пригородам, расположенным в низких местах. Таково мнение экспертов комитета по гражданской защите правительства края.Как известно, на прошедшей неделе разлилась река Уда. В Тугуро-Чумиканском районе было подтоплено три населенных пункта. На месте работают спасатели. Риск затопления существует также в центральной и южной частях Хабаровского края. Вода представляет опасность местам, расположенным возле малых рек.