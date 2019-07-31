Артист поделился забавным снимком на своей странице в Instagram. Максим Виторган надел парик и стал абсолютно не похож на себя.

Артист поделился забавным снимком на своей странице в Instagram.Максим Виторган надел парик и стал абсолютно не похож на себя.Актер поделился с поклонниками фото в необычном образе. Максим Виторган предстал с темными длинными волосамии в солнцезащитных очках. В кадре знаменитость пьет напиток через трубочку."Не успел начаться отпуск, а выгляжу уже отдохнувшим", – с юмором отметилв комментарии к снимку бывший муж Ксении Собчак. Пост звезды театра и кино понравилсяпользователям соцсети.Подписчики сразу заметили, что Максим Виторган в таком виде оченьпохож на популярного телеведущего Андрея Малахова. "Показалось Малахов", "Ничего себе, думаю, у Малаховалицо вытянулось", "Открыв ленту, я было дело, подумала, это Малахов. Пригляделась,нет, это Вы, Максим", – написали фолловеры актера. Также его сравнили с Джоном Траволтой,Квентином Тарантино и Александром Реввой.Напомним,в последнее время ходят слухи о том, что после развода сКсенией Собчак закрутил новый роман. Якобы, его избранницей стала 28-летняягрузинская актриса Нино Нинидзе. Пару видели на премьерах фильмов и в ночном клубе. Не так давно девушкаразошлась с режиссером Кириллом Плетневым.Какписали "Дни.ру", ранее выложил на своей странице в Instagram интимный снимок артистки. Фотодевушки с его подписью по-грузински "С днем рождения, ребенок!"привлекло внимание СМИ.