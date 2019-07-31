Артист поделился забавным снимком на своей странице в Instagram.
Максим Виторган надел парик и стал абсолютно не похож на себя.
Артист поделился забавным снимком на своей странице в Instagram.
Максим Виторган надел парик и стал абсолютно не похож на себя.
Актер поделился с поклонниками фото в необычном образе. Максим Виторган предстал с темными длинными волосами
и в солнцезащитных очках. В кадре знаменитость пьет напиток через трубочку.
"Не успел начаться отпуск, а выгляжу уже отдохнувшим", – с юмором отметил
в комментарии к снимку бывший муж Ксении Собчак. Пост звезды театра и кино понравился
пользователям соцсети.
Подписчики сразу заметили, что Максим Виторган в таком виде очень
похож на популярного телеведущего Андрея Малахова. "Показалось Малахов", "Ничего себе, думаю, у Малахова
лицо вытянулось", "Открыв ленту, я было дело, подумала, это Малахов. Пригляделась,
нет, это Вы, Максим", – написали фолловеры актера. Также его сравнили с Джоном Траволтой,
Квентином Тарантино и Александром Реввой.
Напомним,
в последнее время ходят слухи о том, что после развода с
Ксенией Собчак закрутил новый роман. Якобы, его избранницей стала 28-летняя
грузинская актриса Нино Нинидзе. Пару видели на премьерах фильмов и в ночном клубе. Не так давно девушка
разошлась с режиссером Кириллом Плетневым.
Как
писали "Дни.ру", ранее выложил на своей странице в Instagram интимный снимок артистки. Фото
девушки с его подписью по-грузински "С днем рождения, ребенок!"
привлекло внимание СМИ.