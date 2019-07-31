Российская теннисистка, 40-я ракетка мира Дарья Касаткина на старте турнира в американском Сан-Хосе в двух сетах за один час шесть минут обыграла представительницу Румынии Михаэлу Бузарнеску со счетом 6:2, 6:2.

Российская теннисистка, 40-я ракетка мира Дарья Касаткина на старте турнира в американском Сан-Хосе в двух сетах за один час шесть минут обыграла представительницу Румынии Михаэлу Бузарнеску со счетом 6:2, 6:2.Россиянка единожды подала навылет, допустила четыре двойных ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из шести, а у Бузарнеску, занимающей 58-е место в рейтинге WTA, ни одного эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк.Таким образом, Касаткина вышла во второй круг турнира, где ей будет противостоять Элина Свитолина (7) из Украины.