Мужчина проник в торговый павильон и похитил имущество на сумму более 8 тысяч рублей.

Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ в отношении 44-летнего местного жителя. Мужчина подозревается в совершении кражи детского конструктора, велосипеда и рюкзака из помещения торговой точки.Сообщение о незаконном проникновении и хищении имущества из торгового павильона, расположенного в районном центре, поступило в дежурную часть 15 июля текущего года.Сотрудники полиции провели комплекс мероприятий, по результатам которых установили личность и задержали подозреваемого. Злоумышленник в содеянном сознался, пояснив, что часть похищенного имущества продал владельцу другой торговой точки.В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Сотрудники полиции проводят проверку на причастность подозреваемого к совершению иных имущественных преступлений.