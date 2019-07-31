Звезды не любят, когда их чувство стиля препарируют перед публикой. Но порой просто необходимо выяснить – в самом ли деле это тот самый безупречный вкус – или только так любимые в народе понты. Этим и занимается эксперт Анастасия Чернышева.

Звезды не любят, когда их чувство стиля препарируют передпубликой. Но порой просто необходимо выяснить – в самом ли деле это тот самый"безупречный вкус" – или только так любимые в народе "понты".Этим и занимается эксперт .К 320-метровой квартире Иосифа Пригожина и Валерии приложилруку "известный" лондонский декоратор Габан О’Киф. После подобныхзаявлений, наверняка ожидаешь увидеть великолепные интерьеры, чистоту стиля и,конечно же, английский дух. На деле хозяева сравнивают свое жилище с кораблем,так давайте пройдемся по палубам это корабля, руки выписанного заграничногодекоратора.С первых секунд изучения гостиной четы Пригожиных, не покидает чувство дежавю, что это до болизнакомый интерьер, который в тех или иных интерпретациях встречался много раз.И только представив этот интерьер в приглушенном свете, с блуждающими лучамицветного света, ты ясно понимаешь, что все ночные клубы Москвы звонкихдвухтысячных, со всеми люрексами, лосинами, ароматами сигар и золотыми Вертусобрались в этой комнате. Гостиная стала последним напоминанием эпохи ночногогламура Москвы, который развеялся так же неожиданно, как и лондонский туман.Стилистически кичевая, но такая родная обстановка любителяночных дискотек стоит недешево. Почти вся квартира декорирована шпонированныминастенными панелями, которые в сумме весят около 60 тонн – по заявлениюПригожина, чтобы внести их в квартиру, пришлось выставлять окна и использоватьподъемный кран. Панно, которое венчает торцевую стену гостиной, выполненное изнескольких пород дерева в виде панорамы города, даже сложно оценить. Еслисмотреть на качество выполнения этого элемента, то скорее всего оно сделано нев России и может стоить несколько десятков тысяч евро. Мраморные полы срисунком, заказной ковролин, многоуровневый потолок с лаковыми панелями -бюджет проекта не знал слова скромность!Столовая поддерживает заданный стиль – обои с люрексом,стена из сусального серебра, потолок с эффектом мраморного слэба. Выбраннаямебель кичится своей яркостью и винтажной гламурной роскошью. Местами можносчитать узнаваемый стиль мебели от Etro, ну а Roberto Cavalli видно обычно закилометр. Все эти бренды стоят недешево. Если вы не готовы выложить несколькодесятков тысяч евро за диван, даже не открывайте каталоги этих фабрик. Это же "Гламурос"!Во всем проекте декоратор использовал шпонированную мебель снарочито лаковым блеском, которую в России делать не умеют. Венецианскаяфабрика Francesco Molon выпускает мебель именно в таком стиле, котораяиспользована в квартире Валерии – к примеру, стол в кабинете Иосифа Пригожинамог стоить примерно миллион рублей, а спальня, обитая черным бархатом уже 3,5миллиона. О стенных шкафах, обитых кожей угря, пожалуй, стоит умолчать.Не буду подробно разбирать каждый угол этой клубнойквартиры, которая, если бы не мебель столь ярких цветов, оставалась не толькодорогой, но и более-менее современной еще несколько сезонов. Но хочетсяотдельно разобрать выписанного декоратора. Со слов хозяев, Габан О’Киф работаетс рок-звездами и селебрити по всему миру и очень популярен в России. Поэтому они выучил русский язык, чтобы быть на одной волне с клиентами именно нашейстраны. К сожалению, кроме заявления О’Кифа, что "Россия имеет хорошуюшколу архитектуры, но не дизайна интерьеров", особо ничего найти не удалось.Так что на счету Габана О’Кифа – кроме офиса в Лондоне, квартиры иособняка бизнесмена Василия Сидорова – ничего нет. К слову, проект Сидорову онвыполнял примерно в тоже время, что и квартиру Валерии, и получился он вкусней,хоть и таким же кичевым и немного безвкусным.Так какая же связь между баснословно дорогим китчем изаграничным декоратором? У нас до сих пор на подсознательном уровне заложенмесседж, что импортное качественнее, западные специалисты дороже и поэтомулучше знают как что-то делать, даже если речь идет о топоре. Верно отчасти – как известно и , браки безвкусица есть там и здесь. На самом деле, все гораздо проще и упирается влюбимые народом понты, которые хочется транслировать в массы при каждом удобномслучае.