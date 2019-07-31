В Сети бурно обсуждают внешний
вид поющей телеведущей Ольги Бузовой. Теледиву сравнивают с коллегой по цеху
Лолитой Милявской.
В Сети бурно обсуждают внешний
вид поющей телеведущей Ольги Бузовой. Теледиву сравнивают с коллегой по цеху
Лолитой Милявской.
В Instagram появился совместный
снимок звезд. В кадре 55-летняя Лолита Милявская поддерживает за талию
33-летнюю подругу – певицу Ольгу Бузову.
Знаменитости облачены в
повседневные наряды. Ольга выбрала легкое черно-белое платье, открывающее
плечи. Лолита – тоненький джемпер с пестрым принтом и шаровары в крапинку.
Интернет-обыватели,
ознакомившись с фото, отметили, что не сразу узнали Ольгу. Мол, поющая
телеведущая, злоупотребляя косметологическими процедурами, стала выглядеть
старше. На лице звезды пользователи Сети обнаружили странные припухлости.
"Дааа,Оля
поизносилась,страшна как стала (здесь и далее орфография и пунктуация авторов
сохранены. – Прим. ред.)", "У Бузовой лицо простофили) никакое) глаза пустые
-нету изюминки", "Бузова в образе черно-белой коровы", "Почему опухла Бузова?🤔", "Бузова себя перекроила. Не узнать. Монголоид какой то",
"Лолита
моложе выглядит))) Оля как монгольский мужичок, который буханье)", – обсуждали
Ольгу Бузову обыватели.
Отметим, что к интернет-пользователи не были жестоки. Отмечалось, что на фоне
бледной Бузовой она смотрится отлично. 55-летнюю звезду осыпали комплиментами.
"Конечно Лолита. Ее хоризма
и талант покрывают все. Бузова серая мышь", "Лолита как коньяк с большой
выдержкой", "Лолита это глыба..была есть и будет...а бузова к
кому не клейся так и останется бузова с клеймом дома 2...не понимаю как может
наш народ ее слушать...это ж ужас!!! Безголосое безталантище", "Лола это
талантище😘", – хвалит народ.