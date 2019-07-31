В Сети бурно обсуждают внешний вид поющей телеведущей Ольги Бузовой. Теледиву сравнивают с коллегой по цеху Лолитой Милявской.

В Сети бурно обсуждают внешнийвид поющей телеведущей Ольги Бузовой. Теледиву сравнивают с коллегой по цехуЛолитой Милявской.В Instagram появился совместныйснимок звезд. В кадре 55-летняя Лолита Милявская поддерживает за талию33-летнюю подругу – певицу Ольгу Бузову.Знаменитости облачены вповседневные наряды. Ольга выбрала легкое черно-белое платье, открывающееплечи. Лолита – тоненький джемпер с пестрым принтом и шаровары в крапинку.Интернет-обыватели,ознакомившись с фото, отметили, что не сразу узнали Ольгу. Мол, поющаятелеведущая, злоупотребляя косметологическими процедурами, стала выглядетьстарше. На лице звезды пользователи Сети обнаружили странные припухлости."Дааа,Оляпоизносилась,страшна как стала (здесь и далее орфография и пунктуация авторовсохранены. – Прим. ред.)", "У Бузовой лицо простофили) никакое) глаза пустые-нету изюминки", "Бузова в образе черно-белой коровы", "Почему опухла Бузова?🤔", "Бузова себя перекроила. Не узнать. Монголоид какой то","Лолитамоложе выглядит))) Оля как монгольский мужичок, который буханье)", – обсуждалиОльгу Бузову обыватели.Отметим, что к интернет-пользователи не были жестоки. Отмечалось, что на фонебледной Бузовой она смотрится отлично. 55-летнюю звезду осыпали комплиментами."Конечно Лолита. Ее хоризмаи талант покрывают все. Бузова серая мышь", "Лолита как коньяк с большойвыдержкой", "Лолита это глыба..была есть и будет...а бузова ккому не клейся так и останется бузова с клеймом дома 2...не понимаю как можетнаш народ ее слушать...это ж ужас!!! Безголосое безталантище", "Лола этоталантище😘", – хвалит народ.