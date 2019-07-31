Стало известно, что после развода и ухода к Виктории Лопыревой, подарившей ему сына, бизнесмен Игорь Булатов подал в суд на бывшую жену. Якобы та не дает ему видеться с детьми.

Стало известно, что после развода и ухода к Виктории Лопыревой, подарившей ему сына, бизнесмен Игорь Булатов подал в суд на бывшую жену. Якобы та не дает ему видеться с детьми.У Игоря Булатова от Таты Карапетян подрастают двое детей: четырехлетний Самвел и годовалая Амелия. Как сообщает , ссылаясь на источник, хорошо знакомый с ситуацией, несмотря на желание Булатова общаться с детьми, семья Карапетян не горит желанием подпускать его к ребятам. Отстаивать свое право быть отцом тот решил через суд.23 июля, приехав в Москву вместе с нынешней возлюбленной, моделью Викторией Лопыревой, Игорь Булатов был вынужден обратиться в Замоскворецкий районный суд с иском к своей бывшей супруге и органам опеки и попечительства отделов соцзащиты районов Хамовники и Якиманка. Он намерен законным путем добиться разрешения участвовать в воспитании детей.Напомним, о романе Игоря Булатова и Виктории Лопыревой стало известно в начале года. Тогда пару сфотографировали в Америке, куда влюбленные уехали, чтобы подготовиться к родам модели. Та подарила любовнику сына в феврале. Едва стало известно имя избранника гламурной красотки, как разразился скандал.Дело в том, что Игорь Булатов умудрился закрутить роман с Викторией Лопыревой, когда его жена Тата Карапетян была беременна. Масла в огонь подлили данные, будто светловолосая чаровница была вхожа в дом Карапетян:была ведущей на их мероприятиях и чуть ли не подругой самой Таты.Даже отечественные знаменитости высказались неоднозначно относительно сложившейся ситуации. К примеру, Ольга Бузова назвала поступок "дном", Андрей Малахов отписался от нее в Instagram. Даже друг модели Николай Басков откровенно назвал "опасным пассажиром".