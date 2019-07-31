Собственника здания привлекли к административной ответственности

Собственника здания привлекли к административной ответственностиПрокуратура провела проверку соблюдения требований пожарной безопасности в магазине «Кенгуру» в Александрове.Специалисты ведомства нашли множество нарушений. Собственника здания привлекли к административной ответственности. Прокурор запретил эксплуатацию нежилого здания.Решением Александровского городского суда требования прокурора удовлетворили в полном объеме. Решение не вступило в законную силу.