Саратовский композитор и певец Павел Pashket V Петров, публикующий свои произведения в соцсетях, нашел сходство своей песни Дни и ночи и композиции певицы MOLLY (Ольги Серябкиной) Я просто люблю тебя 2016 года. Мужчина заявил, что продюсер артистки Максим Фадеев украл его песню.

Саратовский композитор и певец Павел "Pashket V" Петров,публикующий свои произведения в соцсетях, нашел сходство своей песни "Днии ночи" и композиции певицы MOLLY (Ольги Серябкиной) "Я простолюблю тебя" 2016 года. Мужчина заявил, что продюсер артистки Максим Фадеевукрал его песню.Петров высказался на своем YouTube-канале.Примечательно, что требовать указания авторства композитор от Максима Фадееване собирается. Музыкант заявил, что продюсер может "на договорной и платнойоснове" взять другие его песни."Друзья! Я обнаружил, что куплеты моейпесни, и песни известной певицы очень похожи. Как вы считаете – это плагиат? Ссамого начала, как начинается текст песни и целый куплет – послушайте друзья искажите – похожи мелодии?" – заявил саратовец в своих соцсетях. Также онсообщил, что уже написал МаксимуФадееву и Ольге Серябкиной на электронную почту. Ответа композитор пока неполучил, передает телеканал .Ранее мужчина уже рассылал свои произведения по разнымпродюсерским центрам. Он не полагает, что песню прослушали, ничего неответили, но впоследствии мог использовать ее для создания композиции для MOLLY.Сам жевыразил недоумение интересу российских СМИ к претензияммалоизвестного музыканта. Всяэта история вывела его из себя. "Вам реально заняться нечем? Я 30 лет этимзанимаюсь и пишу кучу... Ой, все!", – цитирует продюсера .