Бразильский полузащитник Барселоны Малком ответил отказом английскому Эвертону, который сделал запрос в клуб из Каталонии о приобретении игрока. Бразилец отдает предпочтение санкт-петербургскому Зениту.

Бразильский полузащитник "Барселоны" Малком ответил отказом английскому "Эвертону", который сделал запрос в клуб из Каталонии о приобретении игрока. Бразилец отдает предпочтение санкт-петербургскому "Зениту".Более того, бразилец уже согласовал условия личного контракт с сине-бело-голубыми, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Sport.es. Отмечается, что предложение клуба из Северной столицы выглядит для Малкома более выгодным с финансовой точки зрения в отличие от англичан.Напомним, что ранее стало известно об интересе "Зенита" к Малкому, который не имеет постоянной игровой практики в "Барселоне". В минувшем сезоне он провел 24 игры за каталонцев, став автором четырех голов. Бразилец может обойтись петербуржцам не менее чем в 40 миллионов евро, а зарплата игрока в клубе может составить 6,5 миллионов евро.