Японский разработчик видеоигр компания Konami презентовала обложку футбольного симулятора eFootball Pro Evolution Soccer 2020, выход которого состоится 10 сентября 2019 года.
Японский разработчик видеоигр компания Konami презентовала обложку футбольного симулятора eFootball Pro Evolution Soccer 2020, выход которого состоится 10 сентября 2019 года.
На обложке стандартного издания игры появятся сразу четыре футболиста: аргентинец Лионель Месси, босниец Миралем Пьянич, британец Скотт Мактоминей и немец Серж Гнабри.