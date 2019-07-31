Японский разработчик видеоигр компания Konami презентовала обложку футбольного симулятора eFootball Pro Evolution Soccer 2020, выход которого состоится 10 сентября 2019 года.На обложке стандартного издания игры появятся сразу четыре футболиста: аргентинец Лионель Месси, босниец Миралем Пьянич, британец Скотт Мактоминей и немец Серж Гнабри.

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