Соединенное Королевство покинет Евросоюз 31 октября вне зависимости от того, договорятся стороны об условиях выхода или нет. Об этом заявил британский министр по вопросам Brexit Стивен Баркли в своем Twitter.Spoke to Michel Barnier today and made our position clear: We want a deal but are leaving the EU on October 31 with or without one.— Steve Barclay MP (@SteveBarclay) July 30, 2019Он подчеркнул, что Лондон хочет достичь сделки, но покинет ЕС 31 октября в любом случае.Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что избежать жесткого Brexit можно только в том случае, если Евросоюз сам предложит компромиссные варианты.