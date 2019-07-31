Полицией Калифорнии идентифицирован стрелявший на ежегодном фестивале чеснока в городе Гилрое. По данным американских СМИ, нападавшим оказался 19-летний Сантино Уилльям Легана.

Полицией Калифорнии идентифицирован стрелявший на ежегодном фестивале чеснока в городе Гилрое. По данным американских СМИ, нападавшим оказался 19-летний Сантино Уилльям Легана.Как сообщалось, в результате стрельбы погибли четыре человека, более 12 получили ранения различной степени тяжести.Известно, что преступник проделал дыру в заборе, чтобы проникнуть на фестиваль, и начал беспорядочно стрелять в людей., передает "Интерфакс"Он использовал оружие, похожее внешне на автомат Калашникова. Правоохранительные органы считают, что стрелок законно купил оружие в начале июля в штате Невада.Примерно через минуту после начала стрельбы нападавший был ликвидирован полицией."Могло быть гораздо хуже", — приводят издания слова главы полиции города Гилроя Скота Смити.Полиция и ФБР устанавливают мотивы стрелка, в ближайшее время в его доме пройдет обыск. По данным следствия, у преступника мог быть сообщник.