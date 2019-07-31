Португальский тренер Жозе Моуринью рассматривается в качестве потенциального наставника испанской Валенсии. Нынешний главный тренер летучих мышей Марселино Гарсия Тораль намерен покинуть клуб из-за конфликта.

Португальский тренер Жозе Моуринью рассматривается в качестве потенциального наставника испанской "Валенсии". Нынешний главный тренер "летучих мышей" Марселино Гарсия Тораль намерен покинуть клуб из-за конфликта.Разногласия в "Валенсии" возникли у генерального директора клуба Матеу Алемани с руководством команды. Как сообщает Russia Today со ссылкой на El Confidencial, в случае ухода Алемани покинет команду и Тораль.Напомним, что за "Валенсию" выступает полузащитник сборной России Денис Черышев, контракт которого ранее был выкуплен клубом у "Вильярреала". В минувшем сезоне он провел за "летучих мышей" 41 матч, забив четыре гола и совершив пять голевых передач.Последним же клубом Моуринью был английский "Манчестер Юнайтед", откуда он был уволен в декабре 2018 года.