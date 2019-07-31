Следствием возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего жителя Учалинского района (Республика Башкортостан), который подозревается в убийстве 38-летнего мужчины. Обвиняемый в ходе допроса свою вину признал. В настоящее время он задержан и решается вопрос об избрании меры ему пресечения в виде заключения под стражу.

Следствием возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего жителя Учалинского района (Республика Башкортостан), который подозревается в убийстве 38-летнего мужчины.24 июля в следственный отдел поступило сообщение от одной из учалинских больниц, в котором говорилось о смерти человека в результате полученных телесных повреждений.Следствием установлено, что 10 июля потерпевший находился в гостях у своего знакомого вместе с обвиняемым, компания распивала спиртные напитки. В один момент между собутыльниками возникла ссора, причиной которой стало выяснение тюремных понятий. Потерпевший сказал, что знает о правилах поведения в местах лишения свободы больше присутствующих. Из-за этого собутыльники разозлились, поскольку, в отличие от убитого, ранее уже отбывали срок в тюрьмах.Произошел конфликт, в результате которого хозяин квартиры нанес пострадавшему несколько ударов по лицу. После этого избитый решил уйти из квартиры, но в конфликт вмешался обвиняемый. Он резко схватил мужчину за шею, что стало причиной перелома-вывиха шейного отдела позвоночника. Пострадавшего госпитализировали, но спустя четырнадцать дней он скончался в больнице, сообщает Следственный комитет по Республике Башкортостан.Обвиняемый в ходе допроса свою вину признал. В настоящее время он задержан и решается вопрос об избрании меры ему пресечения в виде заключения под стражу.