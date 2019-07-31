В матче четвертого тура российской премьер-лиги Зенит на поле домашнего стадиона в Санкт-Петербурге сыграет с Краснодаром. На игре будет использоваться система видеопомощи арбитрам (VAR).

В матче четвертого тура российской премьер-лиги "Зенит" на поле домашнего стадиона в Санкт-Петербурге сыграет с "Краснодаром". На игре будет использоваться система видеопомощи арбитрам (VAR).Впервые система VAR в РПЛ была применена во втором туре, когда встречались "Динамо" и "Рубин" (0:1). Ранее она использовалась в матчах Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018, которые прошли в России, а также в четвертьфинальных, полуфинальных и финальной встречах Кубка России.Матч "Зенит" – "Краснодар" состоится в субботу, 3 августа и начнется в 21:30 по московскому времени. Рассудит противостояние Алексей Еськов, помогать ему будут Владислав Назаров и Константин Шаламберидзе. Резервный судья – Сергей Лапочкин, ВАР – Виталий Мешков, АВАР – Алексей Матюнин, инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).