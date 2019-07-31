Правительство Тверской области утвердило региональную программу по улучшению экологии Волги. Заседание прошло под руководством губернатора Игоря Рудени, сообщает ГТРК Тверь.

Правительство Тверской области утвердило региональную программу по улучшению экологии Волги. Заседание прошло под руководством губернатора Игоря Рудени, сообщает ГТРК "Тверь".Напомним, программу реализуют в рамках нацпроекта "Экология". В соответствии с проектом до 2024 года объем сброса сточных вод в бассейн реки сократят в два с половиной раза. На реализацию плана в регионе в период с 2019 по 2024 год направят 3,2 миллиарда рублей, в том числе более 2,3 миллиардов рублей подступит из федерального бюджета."Основная нагрузка по реализации программы будет лежать на федеральном центре. Владимир Путин и правительство России окажет Тверской области значительную поддержку. Нужно отметить важность данного направления в деле сохранения Волги для следующих поколений", — прокомментировал глава региона.В области уже закончили инвентаризацию очистных сооружений. Актуальный список для модернизации составлен. В ближайшие шесть лет в регионе проведут комплексную реконструкцию объектов в 17 населенных пунктах — потребителях бассейна Волги. Среди них — Тверь, Ржев, Торжок, Старица, Конаково, Калязин, Кимры, Осташков, Кашин, Пено, Зубцов. Также работы будут проведены в поселках Редкино и Радченко в Конаковском районе, Приволжском и Белом Городке в Кимрском районе, селе Медном в Калининском районе и поселке Калашниково в Лихославльском районе области. К первому этапу реализации программы приступят в 2019 году.