Против бывшего президента Украины Петра Порошенко возбуждено новое уголовное дело. Теперь политика подозревают в незаконном вмешательстве в судебный процесс.

Против бывшего президента Украины Петра Порошенко возбуждено новое уголовное дело. Теперь политика подозревают в незаконном вмешательстве в судебный процесс.Заявителем стал бывший глава Апелляционного суда Киева Антон Чернушенко. Он указал сразу три эпизода, когда, по его словам, Порошенко был недоволен принятыми решениями и желал их пересмотра.В те годы против Чернушенко возбудили уголовное дело, он был вынужден покинуть Украину. А теперь то же самое сделал и сам Порошенко — украинские СМИ сообщают, что бывший президент вместе с семьёй уехал на отдых за границу. Против него возбуждено уже девять уголовных дел, напоминает телеканал "Россия 24".