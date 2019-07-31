Правительство Новосибирской области приняло 5-летнюю программу по повышению качества в регионе питьевой воды. В общей сложности за время действия проекта потратят около 6,5 миллиардов рублей из федерального и областного бюджета.

Правительство Новосибирской области приняло 5-летнюю программу по повышению качества в регионе питьевой воды. В общей сложности за время действия проекта потратят около 6,5 миллиардов рублей из федерального и областного бюджета. Также для модернизации системы водоснабжения планируется привлечение и внебюджетных источников, сообщает ГТРК "Новосибирск".Первым пунктом региональной программы станет строительство магистрального водовода до города Обь. Оно начнется уже в этом году. Список районов и объектов на следующие 5 лет уже полностью составлен. В плане мероприятий отмечены следующие муниципальные образования: города Барабинск, Татарск, Каргат, Карасук, Обь, Тогучин, посёлки Коченёво, Краснозёрское, Кыштовка, Сузун, Маслянино, Венгерово, Ордынск, Усть-Тарка."До 2024 года мы должны выйти на следующие целевые показатели: общий процент населения Новосибирской области, обеспеченного питьевой водой высокого качества из системы централизованного водоснабжения — не меньше 91,8%. При этом доля городской части населения должна составить не меньше 99%", — заявила замминистра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Елена Макавчик.