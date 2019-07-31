Спикер нижней палаты Вячеслав Володин принял решение пригласить на одно из ближайших заседаний Совета Госдумы руководителя Федеральной службы государственной статистики Павла Малкова. Об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.

Спикер нижней палаты Вячеслав Володин принял решение пригласить на одно из ближайших заседаний Совета Госдумы руководителя Федеральной службы государственной статистики Павла Малкова. Об этом на официальном сайте нижней палаты парламента."Депутаты хотят заслушать главу Росстата и получитьактуальную информацию, характеризующую состояние экономики и социальной сферынашей страны", – говорится в сообщении.Федеральная служба государственной статистики занимаетсяисследованием важнейшей социально-экономической проблематики, проводит анализпоказателей развития страны. Парламентариям при формировании законодательныхприоритетов необходимо получать актуальные сведения о доходах граждан, ихжилищных условиях, о ситуации в жилищно-коммунальной сфере, в демографии,медицине, об оказываемых людям социальных услугах и прочем.Заседания Совета нижней палаты проходят в понедельник исреду. В нем принимают участие спикер Госдумы, его заместители, главыкомитетов, представители президента, правительства и Счетной палаты. Назаседаниях Совета рассматривается повестка пленарных заседаний нижней палаты,план работы Госдумы, согласовываются позиции сторон.Напомним, 25 июля депутаты провели весенней сессии и ушли на каникулы. В конце августа парламентариивернутся к работе и будут заниматься вопросами в рамках региональной недели.Первое пленарное заседание осенней сессии намечено на 10 сентября.За прошедшие полгода Госдума .Нормативно-правовые акты касались самых разных вопросов: социальной сферы,ипотечного кредитования, ситуации на дорогах, госзакупок, развития цифровойэкономики и многого другого.