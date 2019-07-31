Спикер нижней палаты Вячеслав Володин принял решение пригласить на одно из ближайших заседаний Совета Госдумы руководителя Федеральной службы государственной статистики Павла Малкова. Об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.
Спикер нижней палаты Вячеслав Володин принял решение пригласить на одно из ближайших заседаний Совета Госдумы руководителя Федеральной службы государственной статистики Павла Малкова. Об этом на официальном сайте нижней палаты парламента.
"Депутаты хотят заслушать главу Росстата и получить
актуальную информацию, характеризующую состояние экономики и социальной сферы
нашей страны", – говорится в сообщении.
Федеральная служба государственной статистики занимается
исследованием важнейшей социально-экономической проблематики, проводит анализ
показателей развития страны. Парламентариям при формировании законодательных
приоритетов необходимо получать актуальные сведения о доходах граждан, их
жилищных условиях, о ситуации в жилищно-коммунальной сфере, в демографии,
медицине, об оказываемых людям социальных услугах и прочем.
Заседания Совета нижней палаты проходят в понедельник и
среду. В нем принимают участие спикер Госдумы, его заместители, главы
комитетов, представители президента, правительства и Счетной палаты. На
заседаниях Совета рассматривается повестка пленарных заседаний нижней палаты,
план работы Госдумы, согласовываются позиции сторон.
Напомним, 25 июля депутаты провели весенней сессии и ушли на каникулы. В конце августа парламентарии
вернутся к работе и будут заниматься вопросами в рамках региональной недели.
Первое пленарное заседание осенней сессии намечено на 10 сентября.
За прошедшие полгода Госдума .
Нормативно-правовые акты касались самых разных вопросов: социальной сферы,
ипотечного кредитования, ситуации на дорогах, госзакупок, развития цифровой
экономики и многого другого.