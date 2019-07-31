На юге Франции около 200 пожарных тушат новое возгорание. Пожар продолжается и в департаменте Гаре, также расположенном на юге Франции.

На юге Франции около 200 пожарных тушат новое возгорание. О происшествии сообщил телеканал BFMTV.Пожар продолжается и в департаменте Гаре, также расположенном на юге Франции. По информации, полученной от местной префектуры, из региона были эвакуированы 190 человек, сгорели почти 480 гектаров сельскохозяйственных культур и кустарника.Вечером во вторник, 30 июля, в коммуне Монбазен департамента Эро также вспыхнул пожар. Огонь охватил площадь порядка 30 гектаров и повредил четыре здания.Как уточнили пожарные Эро, борьбу с огнем усложняют сильный ветер и темнота, из-за которой замедляется продвижение наземных средств.На прошлой неделе в городах Франции столбики термометров поднимались до невиданных показателей – абсолютные температурные рекорды были установлены в более чем 50 городах. Волну аномальной жары сменили сильная засуха и высокая вероятность природных пожаров, передает РИА Новости.