Компания Нафтогаз подала иск, в котором требует взыскать с России 5,2 миллиарда долларов. Ранее сообщалось, что украинская компания выиграла в Гаагском трибунале иск против Москвы о взыскании ущерба, полученного из-за потери активов на полуострове.

Компания "Нафтогаз" подала иск, в котором требует взыскать с России 5,2 миллиарда долларов.Соответствующий иск был подан в конце июня в Трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге. Заявленная сумма, как отмечается в сообщении компании, это размер компенсации убытков, причиненных экспроприацией активов группы "Нафтогаз" в Крыму". Суд вынесет решение, как ожидается, не раньше 2020 года.Ранее сообщалось, что украинская компания выиграла в Гаагском трибунале иск против Москвы о взыскании ущерба, полученного из-за потери активов на полуострове. Киев рассчитывал на восемь миллиардов долларов, но сумму планировалось определить позже.Минюст РФ прокомментировал данное решение. Москва заявила, что не признает его, а в самом процессе вообще не принимала участие. Также в ведомстве отметили, что юрисдикция суда не распространяется на Россию.