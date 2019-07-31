Разработчики системы распознавания лиц, которая применяется в российских сетевых магазинах, вычислили, что у воришек самыми популярными у них в этом году стали сыры, колбасы и алкоголь. При этом мужчины чаще воруют в продуктовых, а женщины - в косметических магазинах.

Разработчики системы распознавания лиц, которая применяется в российских сетевых магазинах, вычислили, какие продукты и товары чаще всего привлекают воришек.Оказалось, что самыми популярными у них в этом году стали сыры, колбасы, морепродукты, а также кофе, кондитерские изделия и конфеты, пиво и другие алкогольные напитки, а средняя сумма кражи составила около тысячи рублей.Воруют в магазинах и косметику. Чаще всего магазинные воры покушаются на тушь, лак для ногтей, губную помаду и тени для век, а также на масло для тела и волос.При этом в парфюмерных магазинах чаще всего воруют женщины (78 процентов), а в продуктовых — мужчины (77 процентов), сообщает РБК со ссылкой на разработчиков системы для распознавания лиц.По их данным, всего с начала годы в крупных торговых сетях было похищено товаров на 38 миллионов рублей.При этом отмечается, что данная система позволяет минимизировать ущерб, который мог быть и больше.Как отмечает издание, типичный магазинный вор в России, "портрет" которого удалось составить, проанализировав данные системы распознавания лиц, это нетрезвый мужчина в возрасте до 35 лет, который не имеет постоянного дохода и ранее уже совершал правонарушения.