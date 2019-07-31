Бари Алибасов всем своим видом дает понять, что с финансами у него все более чем хорошо. Однако на самом деле, как выяснили репортеры, это не так.

Бари Алибасов всем своим видом дает понять, что с финансами у него все более чем хорошо. Однако на самом деле, как выяснили репортеры, это не так.О финансовом состоянии Бари Алибасова заговорили после того, как он попал в реанимацию, выпив по ошибке средство для прочистки труб. Тогда музыкальный продюсер, как говорят, был одной ногой в могиле, и тогда стали говорить о его завещании и многомиллионном наследстве. Тут еще и сын Бари Алибасов-младший ляпнул, что на этой истории с отравлением они заработали порядка 26 миллионов.Однако на деле все оказалось куда скромнее. Журналисты раздобыли справку о доходах музыкального продюсера и выяснили, что тот обогатился лишь за счет своей супруги Лидии Федосеевой-Шукшиной. Если до их свадьбы в ноябре 2018 года Бари Алибасов заработал 114 942 рубля в сентябре и 57 471 рубль в октябре, то дальше суммы пошли на порядок выше: миллион 725 тысяч рублей после свадьбы с актрисой и 1 149 425 в декабре. Одну из этих сумм Бари Алибасов получил за счет фильма, посвященного их с артисткой бракосочетанию.Плюс продюсер является одним из учредителей фирмы "Натали", которая занимается организацией развлечений. "Алибасов реально когда-то давно был очень богатым. Но все, что имел, вложил в недвижимость, а теперь боится лишиться и ее. Сейчас у него с финансами не ахти. Выплывает на пиаре, но это нестабильный источник доходов. Недвижимость есть, а вот живых денег – негусто", – рассказали репортерам.По словам источника, зарабатывает за счет участия в различных ток-шоу. Ведь надо же как-то содержать девятикомнатную квартиру в Москве. На самом деле это три квартиры, объединенные в одну. Но и тут все непросто: на самого продюсера оформлены только две из них. "Как только меня не будет на этом свете, человек, на которого записана часть площади, просто не пустит сюда ни моего сына, ни мою жену. Возможно, ему даже выгодно, чтобы я побыстрее умер..." – говорил . Подруга продюсера Лена Ленина прямо заявила: "Алибасов в долгах, вот и устраивает пиар-кампании, чтобы заработать".