Американскую певицу застали за поцелуем со звукорежиссером Дэном Хортоном. Папарацци сняли, как Леди Гага целует мужчину, во время завтрака в ресторане в Калифорнии.

Американскую певицу застали за поцелуемсо звукорежиссером Дэном Хортоном. Папарацци сняли, как Леди Гага целуетмужчину, во время завтрака в ресторане в Калифорнии.Для романтической встречи звезда выбрала черный топ и короткие шорты.Влюбленные провели в ресторане около двух часов, после чего вместе ушли.Столик знаменитостей находилсявозле тротуара, поэтому их многие видели. Посетители рассказали, что Леди Гагаи Хортон много разговаривали, обнимались и целовались. "Онавыглядела очень счастливой, когда общалась с этим парнем", – цитирует одного изгостей ресторанаПримечательно, что певица и режиссерабсолютно не обращали внимания на окружающих, не смущаясь своих чувств. Одна изпосетительниц кафе отметила, что Леди Гага открыто общалась со своим парнем, но отказалась фотографироваться с кем-либо изпоклонников, сообщает People.Известно, что новый избранник ЛедиГаги давно работает в музыкальной индустрии. Сотрудничал с ДжастиномТимберлейком и Бруно Марсом, а с ноября 2018 года начал трудиться в команде Гаги.Ранее Хортон был женат на актрисе Отэмн Гуззарди.Какоказалось, фанаты еще в конце апреля подозревали, что ее связывают сДэном близкие отношения. Тогда Хортон разместил в Instagram фото, намекающее нато, что он весело проводит время в компании звезды. Сама Леди Гага некомментирует появившиеся в СМИ фото.Напомним,ранее модель Ирина Шейк рассталась со звездой Голливуда Брэдли Купером из-заего якобы романа с . Вместе с ней артист снялся в фильме "Звездародилась". После этой новости россияне затравили певицу в Instagram.