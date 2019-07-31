Американскую певицу застали за поцелуем
со звукорежиссером Дэном Хортоном. Папарацци сняли, как Леди Гага целует
мужчину, во время завтрака в ресторане в Калифорнии.
Американскую певицу застали за поцелуем
со звукорежиссером Дэном Хортоном. Папарацци сняли, как Леди Гага целует
мужчину, во время завтрака в ресторане в Калифорнии.
Для романтической встречи звезда выбрала черный топ и короткие шорты.
Влюбленные провели в ресторане около двух часов, после чего вместе ушли.
Столик знаменитостей находился
возле тротуара, поэтому их многие видели. Посетители рассказали, что Леди Гага
и Хортон много разговаривали, обнимались и целовались. "Она
выглядела очень счастливой, когда общалась с этим парнем", – цитирует одного из
гостей ресторана
Примечательно, что певица и режиссер
абсолютно не обращали внимания на окружающих, не смущаясь своих чувств. Одна из
посетительниц кафе отметила, что Леди Гага открыто общалась со своим парнем, но отказалась фотографироваться с кем-либо из
поклонников, сообщает People.
Известно, что новый избранник Леди
Гаги давно работает в музыкальной индустрии. Сотрудничал с Джастином
Тимберлейком и Бруно Марсом, а с ноября 2018 года начал трудиться в команде Гаги.
Ранее Хортон был женат на актрисе Отэмн Гуззарди.
Как
оказалось, фанаты еще в конце апреля подозревали, что ее связывают с
Дэном близкие отношения. Тогда Хортон разместил в Instagram фото, намекающее на
то, что он весело проводит время в компании звезды. Сама Леди Гага не
комментирует появившиеся в СМИ фото.
Напомним,
ранее модель Ирина Шейк рассталась со звездой Голливуда Брэдли Купером из-за
его якобы романа с . Вместе с ней артист снялся в фильме "Звезда
родилась". После этой новости россияне затравили певицу в Instagram.