Настоящее имя Жасмин – Сара. Оно было дано ей в честь еврейской бабушки. А как называют певицу близкие и коллеги вне сцены? Об этому звезду расспросил корреспондент Дни.ру на бранче у Вадима Верника и журнала ОК, который проходил в рамка музыкального фестиваля Жара состоялся в Баку.

Настоящее имя Жасмин – Сара. Оно было дано ей в честь еврейской бабушки. А как называют певицу близкие и коллеги вне сцены? Об этому звезду расспросил корреспондент "Дни.ру" на бранче у Вадима Верника и журнала "ОК", который проходил в рамка музыкального фестиваля "Жара" состоялся в Баку."Алла Борисовна Пугачева бывает у меня в гостях, да и я к ней порой наведываюсь, – рассказала певица. – Наедине она меня Сарой называет. Так ко мне обращаются, кстати, очень родные и близкие люди. А на людях она может меня и Жасечкой, и Жасминочкой звать. По-разному случается".Кстати, когда молодая певица только начинала эстрадную карьеру и встал вопрос о звучном сценическом псевдониме, Пугачева не одобрила имени Жасмин. "Мы проводили фокус-группы, пробовали разные варианты, но Алла Борисовна твердила, что она не за Жасмин, предлагала поменять псевдоним, – вспоминает артистка. – Хотя большинство голосов было именно за это имя".Согласно официальным данным,запоминающийся сценический псевдоним для Сары Семендуевой придумал композитор Владимир Матецкий. Он выбрал для начинающей певицы имя арабской принцессы из знаменитого диснеевского мультфильма "Аладдин".Певица, биография которой интересовала окружающих, благодаря новому имени приобрела загадочность.Напомним, что большинство артистов на сцене выступают не под своими реальными именам. Например, Елена Воробей от рождения была Лебенбаум. Вскоре после того, как она взяла псевдоним, к ней на одном из сборных концертов подошел певец Александр Розенбаум и спросил недоуменно: "Ты чего, Воробьем стала?" А она в ответ: "Да, что ж глумиться над русским народом?!"