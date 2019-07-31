Президента Украины Владимира Зеленского настойчиво призывают выполнять предвыборные обещания. В противном случае главу Незалежной ждут печальные последствия. По мнению экспертов, его рейтинг обвалится в два раза уже к концу года.

Президента Украины Владимира Зеленского настойчиво призывают выполнять предвыборные обещания. В противном случае главу Незалежной ждут печальные последствия. По мнению экспертов, его рейтинг обвалится в два раза уже к концу года.На президентских выборах Зеленского поддержали 73% граждан.Спустя три месяца, на голосовании в Верховную раду, пропрезидентская партия"Слуга народа" набрала 43% голосов избирателей, сформировавабсолютное большинство в парламенте.Рейтинг президента Украины пока не досягаем для оппонентов.Но уже к концу года от всенародной поддержки может не остаться и следа.Зеленского предупредили: если он не будет выполнять предвыборные обещания, егорейтинг через полгода может обвалиться в два раза.С таким заявлением в эфире телеканала NewsOne выступилкиевский политолог Михаил Погребинский. По его словам, невероятно высокийуровень поддержки Зеленского не может держаться слишком долго."Президент пока почти не сделал ничего такого, чтомогло бы поставить под сомнение этот высокий уровень доверия. Но как тольконачнет действовать правительство, а ответственность все равно будет напрезиденте, учитывая, что вся полнота власти у команды Зеленского, то егорейтинг начнет падать", – предупредил аналитик.По словам Погребинского, за это время доказать своим избирателям, что они сделали правильный выбор. В противномслучае резкое падение рейтинга неминуемо.Одним из основных предвыборных обещаний былопрекращение войны в Донбассе. Но пока ситуация в регионе ничем неотличается от времени президентства Петра Порошенко. Украинские войскапо-прежнему нарушают договоренности и обстреливают местные населенные пункты.В июле стороны договорились об очередном перемирии. Но непрошло и нескольких дней, как украинская армия открыла огонь. Как сообщили впресс-службе Донецкой республики, силовики обстреляли город Докучаевск изминометов.