Президента Украины Владимира Зеленского настойчиво призывают выполнять предвыборные обещания. В противном случае главу Незалежной ждут печальные последствия. По мнению экспертов, его рейтинг обвалится в два раза уже к концу года.
Президента Украины Владимира Зеленского настойчиво призывают выполнять предвыборные обещания. В противном случае главу Незалежной ждут печальные последствия. По мнению экспертов, его рейтинг обвалится в два раза уже к концу года.
На президентских выборах Зеленского поддержали 73% граждан.
Спустя три месяца, на голосовании в Верховную раду, пропрезидентская партия
"Слуга народа" набрала 43% голосов избирателей, сформировав
абсолютное большинство в парламенте.
Рейтинг президента Украины пока не досягаем для оппонентов.
Но уже к концу года от всенародной поддержки может не остаться и следа.
Зеленского предупредили: если он не будет выполнять предвыборные обещания, его
рейтинг через полгода может обвалиться в два раза.
С таким заявлением в эфире телеканала NewsOne выступил
киевский политолог Михаил Погребинский. По его словам, невероятно высокий
уровень поддержки Зеленского не может держаться слишком долго.
"Президент пока почти не сделал ничего такого, что
могло бы поставить под сомнение этот высокий уровень доверия. Но как только
начнет действовать правительство, а ответственность все равно будет на
президенте, учитывая, что вся полнота власти у команды Зеленского, то его
рейтинг начнет падать", – предупредил аналитик.
По словам Погребинского, за это время доказать своим избирателям, что они сделали правильный выбор. В противном
случае резкое падение рейтинга неминуемо.
Одним из основных предвыборных обещаний было
прекращение войны в Донбассе. Но пока ситуация в регионе ничем не
отличается от времени президентства Петра Порошенко. Украинские войска
по-прежнему нарушают договоренности и обстреливают местные населенные пункты.
В июле стороны договорились об очередном перемирии. Но не
прошло и нескольких дней, как украинская армия открыла огонь. Как сообщили в
пресс-службе Донецкой республики, силовики обстреляли город Докучаевск из
минометов.