Модель и дочь известного
хоккеиста Евгения Кафельникова – Алеся – закрутила новый роман. Избранником модели
стал блогер и коллега по цеху Джей Альварес.
Модель и дочь известного
хоккеиста Евгения Кафельникова – Алеся – закрутила новый роман. Избранником модели
стал блогер и коллега по цеху Джей Альварес.
В Stories Instagram
20-летней знаменитости появилось видео, на котором она развлекается в компании
молодого американца. Алеся Кафельникова представила спутника поклонникам,
прикрепив ссылку на его аккаунт. Так интернет-обыватели из России узнали о Джее
Альваресе.
После Кафельникова
запостила в Twitter скриншоты переписки с американским ухажером. В ней Джей
называет Алесю "милашкой" и благодарит за вдохновение, которое она ему дарит. У
поклонников не осталось сомнений – это новый роман.
Избранник Алеси
Кафельниковой родился на Гавайях. Уже в 15 лет Джей Альварес решил выпорхнуть из
родительского гнезда и отправиться навстречу своей мечте, юноша собирался стать
фотографом. Через год мать Альвареса скончалась. Трагедия выбила его из колеи.
Сейчас Джей стыдится того,
что в юношестве зарабатывал деньги незаконным способом – продавал наркотики. Он занимался распространением запрещенных веществ с 13 до 17 лет.
Отойти от дел Альваресу
помог случай. Кучерявого красавца заметили и предложили попробоваться в
качестве модели.
Напомним, ранее встречалась с известным российским рэпером Глебом Голубиным, более
известным как Pharaoh. Модель была с музыкантом
всего несколько месяцев,
однако успела прикипеть к нему всем сердцем. В интервью она до сих пор признается
в любви к экс-возлюбленному. Добавим, что
Pharaoh
пытался помочь избавится от пристрастия к наркотикам. Об этом сообщает.