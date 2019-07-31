Модель и дочь известного хоккеиста Евгения Кафельникова – Алеся – закрутила новый роман. Избранником модели стал блогер и коллега по цеху Джей Альварес.

Модель и дочь известногохоккеиста Евгения Кафельникова – Алеся – закрутила новый роман. Избранником моделистал блогер и коллега по цеху Джей Альварес.В Stories Instagram20-летней знаменитости появилось видео, на котором она развлекается в компаниимолодого американца. Алеся Кафельникова представила спутника поклонникам,прикрепив ссылку на его аккаунт. Так интернет-обыватели из России узнали о ДжееАльваресе.После Кафельниковазапостила в Twitter скриншоты переписки с американским ухажером. В ней Джейназывает Алесю "милашкой" и благодарит за вдохновение, которое она ему дарит. Упоклонников не осталось сомнений – это новый роман.Избранник АлесиКафельниковой родился на Гавайях. Уже в 15 лет Джей Альварес решил выпорхнуть изродительского гнезда и отправиться навстречу своей мечте, юноша собирался статьфотографом. Через год мать Альвареса скончалась. Трагедия выбила его из колеи.Сейчас Джей стыдится того,что в юношестве зарабатывал деньги незаконным способом – продавал наркотики. Он занимался распространением запрещенных веществ с 13 до 17 лет.Отойти от дел Альваресупомог случай. Кучерявого красавца заметили и предложили попробоваться вкачестве модели.Напомним, ранее встречалась с известным российским рэпером Глебом Голубиным, болееизвестным как Pharaoh. Модель была с музыкантомвсего несколько месяцев,однако успела прикипеть к нему всем сердцем. В интервью она до сих пор признаетсяв любви к экс-возлюбленному. Добавим, чтоPharaohпытался помочь избавится от пристрастия к наркотикам. Об этом сообщает.