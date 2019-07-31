Бывший президент Украины Петр Порошенко покинул Украину в неизвестном направлении. Спустя несколько дней на телевидении озвучили любопытные подробности бегства политика. Поговаривают, что перед этим он прикарманил солидную сумму денег.

Бывший президент Украины Петр Порошенко покинул Украину в неизвестном направлении. Спустя несколько дней на телевидении озвучили любопытные подробности бегства политика. Поговаривают, что перед этим он прикарманил солидную сумму денег.Уехал ли Порошенко навсегда или бывший президент ещеобъявится на Украине? Таким вопросом задался киевский политолог МихаилПогребинский. "У меня закрадывается подозрение, что, может быть, уже и невернется", – сказал эксперт в эфире телеканала NewsOne.Погребинский отметил, что из Киева Порошенко полетел вСтамбул, а оттуда в Дубай, где его следы затерялись. С собой Порошенкоприхватил кругленькую сумму, уверен эксперт. "Полтонны стодолларовых бумагобналичил из своего банка – кто-нибудь знает, где эти деньги?" – задалсявопросом Погребинский.Сообщения об отъезде Порошенко с Украины появились в прессев минувший понедельник. Вместе с политиком на двух самолетах страну покинулаего семья в полном составе. От услуг охраны бывший президент отказался.По имеющимся сведениями, полетел в Объединенные Арабские Эмираты. Там его следы затерялись. Где сейчас находится бывший президент знают, видимо, только самые близкие его соратники.Отъезд Порошенко с Украины произошел после провальноговыступления его партии "Европейская солидарность" на недавних выборахв Верховную раду. Соратники бывшего президента довольствовались 9% голосовукраинцев. И это при том, что в апреле на выборах главы государства политикаподдержали 25% граждан.Поражение на голосовании в новый состав парламента ослабляети без того шаткое положение . Сейчас против политика и его окружениявозбуждено 11 уголовных дел. Не исключено, что по итогам выборов давление набывшего президента будет усилено.