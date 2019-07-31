В Иркутской области найден живым один из местных жителей, который пропал во время масштабных паводков. Таким образом, после разгула стихии неизвестной остается судьба шести человек.

В Иркутской области найден живым один из местных жителей, который пропал во время масштабных паводков. Таким образом, после разгула стихии неизвестной остается судьба шести человек. Число погибших не изменилось — жертвами наводнения стали 25 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу региона Сергея Левченко.Первая волна паводка пришла в Иркутскую область в конце июня. Вода затопила почти 11 тысяч жилых домов в 109 населенных пунктах. Пострадали почти 39 тысяч жителей. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун.В настоящее время Тулун переживает вторую волну паводка. Уровень воды в реке Ия сейчас составляет 1119 см, хотя критической является отметка в 700 см.