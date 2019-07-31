Атакующий полузащитник дортмундской Боруссии Андрей Шюрле на правах аренды до конца текущего сезона перешел в московский Спартак. В стане красно-белых чемпион мира будет выступать под номером 20.

Атакующий полузащитник дортмундской "Боруссии" Андрей Шюрле на правах аренды до конца текущего сезона перешел в московский "Спартак". В стане "красно-белых" чемпион мира будет выступать под номером 20.Ранее Шюррле выступал за немецкие "Майнц", "Байер", и "Вольфсбург", а также за английские "Челси" и "Фулхэм", в который он перебрался на правах аренды летом 2018 года. В составе "дачников" Андре принял участие в 25 играх во всех турнирах и забил шесть мячей.⚡Herzlich Willkommen, Андре Шюррле!⚡ФК «Спартак-Москва» и дортмундская «Боруссия» договорились о переходе в наш клуб на правах аренды атакующего полузащитника Андре Шюррле.https://t.co/Qvsx4VyAtr#Шюррле #Спартак #силавединстве pic.twitter.com/dkhBhE5dKC— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) July 31, 2019Также на счету 28-летнего футболиста 57 матчей и 22 гола за сборную Германии, с котором он стал чемпионом мира в 2014 году. Тогда немец забил шестой и седьмой мячи в ворота сборной Бразилии (7:1) в полуфинале, а также стал автором золотого голевого паса в финале с Аргентиной (1:0).Таким образом, Шюррле стал третьим чемпион мира в истории российской премьер-лиги и первым – в истории "Спартака".