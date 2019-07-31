В связи с проведением мероприятий, посвященных празднованию 89-й годовщины образования Воздушно-десантных войск Российской Федерации, 2 августа 2019 года будет ограничено движение транспорта...
В связи с проведением мероприятий, посвященных празднованию 89-й годовщины образования Воздушно-десантных войск Российской Федерации, 2 августа 2019 года будет ограничено движение транспорта, в том числе и общественного:
- с 06.00 часов до 16.00 часов по улице Ильинка от Биржевой площади до Красной площади;
- с 07.00 часов до 16.00 часов по пощади Васильевский спуск.
Госавтоинспекция столицы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников ДПС.
Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве
(495) 624-45-81