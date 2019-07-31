Телеведущая рассказала забавную историю из прошлого. Анфисы Чеховой домогался престарелый известный певец.
Телеведущая рассказала забавную историю из прошлого. Анфисы Чеховой домогался "престарелый известный певец".
В личном Instagram знаменитость поведала, как в юности
страдала от настойчивых ухаживаний известного деятеля искусств. Пожилая звезда не давала
ей прохода.
"Звонил, зазывал в гости, при встрече страстно играл
глазами, бровями, лил мне в уши елей, манил комплеманами, слал сообщения на
пейджер (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)",
– продолжила Анфиса Чехова.
Тогда будущая звезда работала корреспондентом и часто
снимала концерты, в которых назойливый кавалер принимал участие. Перед очередным
подобным мероприятием Чехова решила навести марафет: она впервые в жизни наклеила
накладные ногти.
"Вечером была съемка еще одного концерта, и сладострастный
певец снова бросился целовать мне ручки, с прежним предложением "едемьте в
нумера". И в тот момент, когда я усиленно придумывала новую отмазку, мой
накладной ноготь не выдержал его страстных лобызаний, с легким хрустом,
отвалился и остался лежать у него на ладони", – рассказала .
"Престарелый известный певец" оторопел от неожиданности и брезгливости.
"Эх, ты, даже ногти у тебя ненатуральные",
– заявил он и исчез из жизни .
"Большой Артист не смог выдержать маленького женского обмана🤦🏻♀️ Фейковый
ноготь оказался отличным средством против назойливого поклонника☺️",
– отметила знаменитость.