Телеведущая рассказала забавную историю из прошлого. Анфисы Чеховой домогался престарелый известный певец.

Телеведущая рассказала забавную историю из прошлого. Анфисы Чеховой домогался "престарелый известный певец".В личном Instagram знаменитость поведала, как в юностистрадала от настойчивых ухаживаний известного деятеля искусств. Пожилая звезда не давалаей прохода."Звонил, зазывал в гости, при встрече страстно игралглазами, бровями, лил мне в уши елей, манил комплеманами, слал сообщения напейджер (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)",– продолжила Анфиса Чехова.Тогда будущая звезда работала корреспондентом и частоснимала концерты, в которых назойливый кавалер принимал участие. Перед очереднымподобным мероприятием Чехова решила навести марафет: она впервые в жизни наклеиланакладные ногти."Вечером была съемка еще одного концерта, и сладострастныйпевец снова бросился целовать мне ручки, с прежним предложением "едемьте внумера". И в тот момент, когда я усиленно придумывала новую отмазку, мойнакладной ноготь не выдержал его страстных лобызаний, с легким хрустом,отвалился и остался лежать у него на ладони", – рассказала ."Престарелый известный певец" оторопел от неожиданности и брезгливости."Эх, ты, даже ногти у тебя ненатуральные",– заявил он и исчез из жизни ."Большой Артист не смог выдержать маленького женского обмана🤦🏻‍♀️ Фейковыйноготь оказался отличным средством против назойливого поклонника☺️",– отметила знаменитость.