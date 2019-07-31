Недовольные либералы решили отказаться от согласованного митинга 3 августа на проспекте Сахарова. Такое решение ударит по финансам и быту горожан, если из-за несогласованной акции будет перенесен матч между Динамо со Спартаком, ожидаемый десятками тысяч болельщиков футбола.
Недовольные либералы решили отказаться от согласованного митинга 3 августа на проспекте Сахарова. Такое решение ударит по финансам и быту горожан, если из-за несогласованной акции будет между "Динамо" со "Спартаком", ожидаемый десятками тысяч болельщиков футбола.
Согласно российскому законодательству, митинги и шествия должны быть согласованы с местным правительством, чтобы
правоохранители смогли обеспечить безопасность граждан и остановить массовые
беспорядки при необходимости.
Несогласованные акции несут в
себе реальную угрозу жизни и здоровью людей, поэтому они и нелегальные. Но создается впечатление, что именно такой выгоден для "независимых экс-кандидатов" в Мосгордуму, потому что
только таким способом можно поднять шумиху, чтобы привлечь к себе необходимое
внимание, а также внести смуту в общественный порядок столицы.
Прошедший 27 июля в Москве
митинг, организованный снятыми с выборов кандидатами в МГД (из-за несоблюдения
российского законодательства и фальсификаций документов), нарушил привычный
уклад жизни горожан. В частности, сбой в работе общественного транспорта,
изменения работы заведений, срыв планов населения и так далее повлекли за собой
не только неудобства, но и значительные финансовые потери.
Впрочем, так называемая оппозиция
не сбивает темпа и планирует провести свои очередные акции сначала 3 августа и
далее 10 августа.
Однако правоохранители обязаны
реагировать на подобные заявления, чтобы обеспечить правопорядок и безопасность
граждан. Поэтому в МВД попросили перенести столичное дерби РПЛ по футболу
между "Динамо" и "Спартаком". Теперь окончательное решение о судьбе матча
должен принять совет РПЛ. Следовательно, отмена матча между самыми популярными
командами Москвы внесет неприятные коррективы в планы нескольких тысяч
москвичей, которые уже приобрели билеты и выкроили из своего плотного графика
время, чтобы посетить спортивное мероприятие.
Позиция правоохранителей логична и вполне обоснована, так как невозможно одновременно обеспечить в должной мере
безопасность на стадионе, где бушуют разгоряченные болельщики, и на нелегальной
акции, где учиняют беспорядки агрессивные провокаторы.
Так называемая оппозиция, якобы
ратующая за благополучие граждан и предлагающая проводить несогласованные акции
протеста, игнорируя предложения властей, в очередной раз демонстрирует ее
полное равнодушие к безопасности своих сторонников.
Люди в очередной раз будут
испытывать неудобства и понесут значительные финансовые потери. Невозможность
добраться вовремя на работу или вернуться домой также может обернуться для них
неприятными последствиями.
Не стоит также забывать о том,
что участие в незаконных акциях так называемой оппозиции чревато
административным и уголовным наказанием.