Недовольные либералы решили отказаться от согласованного митинга 3 августа на проспекте Сахарова. Такое решение ударит по финансам и быту горожан, если из-за несогласованной акции будет перенесен матч между Динамо со Спартаком, ожидаемый десятками тысяч болельщиков футбола.

Недовольные либералы решили отказаться от согласованного митинга 3 августа на проспекте Сахарова. Такое решение ударит по финансам и быту горожан, если из-за несогласованной акции будет между "Динамо" со "Спартаком", ожидаемый десятками тысяч болельщиков футбола.Согласно российскому законодательству, митинги и шествия должны быть согласованы с местным правительством, чтобыправоохранители смогли обеспечить безопасность граждан и остановить массовыебеспорядки при необходимости.Несогласованные акции несут всебе реальную угрозу жизни и здоровью людей, поэтому они и нелегальные. Но создается впечатление, что именно такой выгоден для "независимых экс-кандидатов" в Мосгордуму, потому чтотолько таким способом можно поднять шумиху, чтобы привлечь к себе необходимоевнимание, а также внести смуту в общественный порядок столицы.Прошедший 27 июля в Москвемитинг, организованный снятыми с выборов кандидатами в МГД (из-за несоблюденияроссийского законодательства и фальсификаций документов), нарушил привычныйуклад жизни горожан. В частности, сбой в работе общественного транспорта,изменения работы заведений, срыв планов населения и так далее повлекли за собойне только неудобства, но и значительные финансовые потери.Впрочем, так называемая оппозицияне сбивает темпа и планирует провести свои очередные акции сначала 3 августа идалее 10 августа.Однако правоохранители обязаныреагировать на подобные заявления, чтобы обеспечить правопорядок и безопасностьграждан. Поэтому в МВД попросили перенести столичное дерби РПЛ по футболумежду "Динамо" и "Спартаком". Теперь окончательное решение о судьбе матчадолжен принять совет РПЛ. Следовательно, отмена матча между самыми популярнымикомандами Москвы внесет неприятные коррективы в планы нескольких тысячмосквичей, которые уже приобрели билеты и выкроили из своего плотного графикавремя, чтобы посетить спортивное мероприятие.Позиция правоохранителей логична и вполне обоснована, так как невозможно одновременно обеспечить в должной меребезопасность на стадионе, где бушуют разгоряченные болельщики, и на нелегальнойакции, где учиняют беспорядки агрессивные провокаторы.Так называемая оппозиция, якобыратующая за благополучие граждан и предлагающая проводить несогласованные акциипротеста, игнорируя предложения властей, в очередной раз демонстрирует ееполное равнодушие к безопасности своих сторонников.Люди в очередной раз будутиспытывать неудобства и понесут значительные финансовые потери. Невозможностьдобраться вовремя на работу или вернуться домой также может обернуться для нихнеприятными последствиями.Не стоит также забывать о том,что участие в незаконных акциях так называемой оппозиции чреватоадминистративным и уголовным наказанием.