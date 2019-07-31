Фигуранты были задержаны сотрудниками Госавтоинспекции в июне текущего года.

В июне текущего года сотрудники ОГИБДД Отделения МВД России по Гороховецкому району, находившиеся на маршруте патрулирования, оставили автомобиль под управлением 47-летнего местного жителя. При осмотре транспортного средства инспекторы обратили внимание на колесо от большегрузного автомобиля, находившееся в багажнике авто. Пояснить его происхождение водитель не смог и был доставлен в отдел полиции для дальнейшего выяснения.В ходе проверки сотрудники полиции установили, что некоторое время назад мужчина, воспользовавшись отсутствием внимания со стороны водителя, похитил запасное колесо от большегрузного автомобиля, припаркованного на обочине федеральной трассы. Собственнику был причинен ущерб на сумму 30 000 рублей.В этом же месяце сотрудники ОГИБДД установили ещё один аналогичный факт.Во время патрулирования инспекторы обратили внимание на мужчину, который катил вдоль трассы колесо от большегруза. Увидев сотрудников полиции, он попытался скрыться в ближайшем лесу, но был оперативно задержан полицейскими.В дальнейшем было установлено, что 42-летний местный житель, припарковав свой автомобиль недалеко от большегруза, переоделся, взял чемодан с инструментами и, вскрыв специальный отсек, пытался похитить запасное колесо.Оба фигуранта свою вину в содеянном признали.В настоящее время уголовные дела, возбужденные по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража) и ч.3 ст.30, ст.158 УК РФ (покушение на кражу), переданы в суд для рассмотрения по существу.