Наталья Подольская – третья фактическая и вторая официальная жена Владимира Преснякова. Они живут вместе вместе с 2005 года, в 2010-м отпраздновали свадьбу, а в 2015-м у них родился сын Артемий. О том, как Подольская ладит со своим свекром и свекровью, она рассказала корреспонденту Дни.ру на бранче журнала ОК!, который проходил в рамках музыкального фестиваля Жара в Баку.

Наталья Подольская – третья фактическая и вторая официальная жена Владимира Преснякова. Они живут вместе вместе с 2005 года, в 2010-м отпраздновали свадьбу, а в 2015-м у них родился сын Артемий. О том, как Подольская ладит со своим свекром и свекровью, она рассказала корреспонденту "Дни.ру" на бранче журнала "ОК!", который проходил в рамках музыкального фестиваля "Жара" в Баку."Перед тем как прийти к нам в гости Лена (Елена Преснякова – Прим. ред.) мне обычно звонит и спрашивает: "Натусик, что дарить?" – улыбается Наталья Подольская. – Конечно, это пока роботы, хотя их уже столько, что ставить некуда. Поэтому я захожу в Интернет, что-то выбираю, отправляю им картинку, и они всегда это покупают. Тема всегда их ждет, поскольку знает что бабушка с дедушкой – это всегда подарок, всегда игрушка, всегда праздник"."Петрович (Владимир Пресняков-старший – Прим. ред) приносит и музыкальные инструменты – игрушечный саксофон, барабан, дудочки, – продолжает Наталья. – Он мечтает, чтобы хотя бы Тема стал саксофонистом, как и он сам, поскольку Никита и Володя в этом смысле подвели".Стоит заметить, что мать Преснякова-старшего – Мария Семеновна – была музыкантом-любителем, владела многими инструментами. Теперь он хочет обучить всем им и своего внука.Правда, ввиду занятости Елена и Владимир Пресняковы видят обожаемого внука Тему не так часто. "Лена – она же много гастролирует с группой "Самоцветы", дома почти не бывает, – пояснила Подольская. – А Петрович приходит раз в неделю-две. Но я ни разу в жизни не оставляла Тему с ними"."Помогает же воспитывать сына мне и няня, и моя мама, которая живет с нами, – уверяет Наталья. – Он занимается и внуком, и всем нашим домашним бытом. Володя с ней прекрасно ладит, кстати. Хотя у меня с мужем бывает всякое, крайне редко даже ссоримся. Но мама во время этих стычек поступает мудро – просто прячется в свою комнату и не вмешивается".