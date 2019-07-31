Водитель угостил потерпевшего имеющимся у него алкогольным напитком, в результате чего тот потерял сознание и очнулся на территории Московской области, где обнаружил пропажу денежных средств...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Котловка г. Москвы задержали мужчину, подозреваемого в разбое.В территориальный отдел полиции обратился 32-летний мужчина. Он рассказал, что распивал спиртные напитки со своими друзьями в одном из ресторанов на Краснопрудной улице, где познакомился с неизвестным мужчиной. В ходе общения заявитель и его новый знакомый решили отправиться на автомобиле последнего в другое заведение для продолжения досуга. В машине водитель угостил потерпевшего имеющимся у него алкогольным напитком, в результате чего тот потерял сознание и очнулся на территории Московской области. Там он обнаружил пропажу личного имущества и денежных средств. Сумма ущерба составила более 250 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного противоправного деяния на территории Московской области был задержан 46-летний безработный местный житель.Следствием ОМВД России по району Котловка г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-группа УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56